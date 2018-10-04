Selfie ölümleri artıyor

Hindistan'daki All India Institutes of Medical Sciences Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, Ekim 2011 ile Kasım 2017 tarihleri arasında selfie çekerken 259 kişi hayatını kaybetti. Araştırmacılar, dünya genelindeki konuya ilişkin incelediği haberlerde ilginç ölümlerle karşılaştı. Araştırmada, selfie çekerken ölümlerin en çok Hindistan'da gerçekleştiği bu ülkeyi Rusya, ABD ve Pakistan'ın takip ettiği ifade edildi.

Ölenlerin yüzde 75'inin erkek olduğu ve 30 yaşın altında olduğu belirtilirken 6 yıllık süreç içerisinde ölen 259 kişiden 159'unun ise Hindistanlı olduğu da aktarıldı. Kadınların erkeklerden daha çok selfie çekmesine rağmen, erkeklerin ilginç fotoğraflar çekmek için daha çok risk aldığı bildirildi.

ŞAŞIRTICI ÖLÜMLER

Araştırmaya göre selfie çekerken en çok ‘boğulma' nedeniyle ölümler gerçekleşti. Deniz ya da okyanus kenarında selfie çekmek isteyenlerin dev dalgalara kapıldığı ya da denizin ortasında tekneden düştüğü kaydedildi. Ölümlerin ikinci nedeninin ise toplu taşıma araçlarında meydana geldiği belirtildi. Örneğin, Hindistan'da bir kişi tren yaklaşırken selfie çekmeye çalışmış, ancak hızla gelen trenin alında kalmıştı.

Vahşi hayvanlarla selfie çekerken de 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilen araştırmada, araba kullanırken öz çekim yapmak isteyenlerin korkunç kazalar geçirdiği, bazılarının yandığı ya da yüksek yerlerden düştüğü belirtildi. ABD'de silahla selfie çekmek isterken birçok kişinin de yanlışlıkla kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği kaydedildi.

ÖLÜMLER GİDEREK ARTIYOR

2011'de sadece üç kişinin selfie çekerken öldüğü bildirilirken, 2016 yılında 98 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Çalışmada, gençler ve turistlerin 'Cool olma' ya da sosyal medyada beğeni toplama amacıyla ilginç selfie girişimlerinde bulunduğu da ifade edildi. Selfie'nin kendi başına tehlikeli bir şey olmadığı belirtilen araştırmada, selfie çekerken sergilenen insan davranışlarının tehlike içerdiği de aktarıldı. Hatta araştırmacılar, bireylerin bazı riskli davranışlar ve selfielerin çekilmemesi gereken riskli yerler konusunda eğitilmeleri gerektiğine de dikkat çekti. Araştırmada dağ zirveleri, su kenarları ve gökdelenlerin üst katları gibi bazı tehlikeli turistik bölgelerde selfie çekilmesinin yasaklanması da önerildi.