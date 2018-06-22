Semavere 3 metrelik egzoz taktı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 25 yıldır egzoz tamirciliği yapan Servet Gülmen, iş yerinin bulunduğu sanayi sitesindeki çay ocağı kapanınca ilginç bir yöntem geliştirdi. Normal semaver bacasından çıkan dumandan rahatsız olan Gülmen, semaverin bacasına egzoz taktı. Gülmen, ‘egzozlu semaver’ adını verdiği aletten çay içen müşterilerin ve esnafın da memnun kaldığını belirtti. Semaverin üzerindeki yaklaşık 3 metrelik egzozu gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

25 yıldır sanayide egzoz ustası olarak görev yapan Servet Gülmen, “Yaklaşık 1 ay önce bizim sanayide bulunan çay ocağı kapandı. İlk zamanları çok zorlandık. Küçük tüplerde esnaf dükkanlarında çay demlemeye başladık. Bazen işlerin yoğunluğu nedeniyle küçük tüp üzerinde çaydanlıkları unutup sıkıntılı anlar yaşadık. Birkaç esnaf arkadaşımız gerçek çay tadını almak için semaverde çay demlemek istedi fakat semaverden çıkan duman diğer esnaf arkadaşların dükkanına girdi ve rahatsız oldu. İşte o an aklıma bu fikir geldi ve daha önce defolu olarak almış olduğum egzozu semaverin bacasına monte ettim. İlk denememde başarılı olamadım çünkü egzoz semaverin dumanını çekmedi. Daha sonra çift çıkışlı ve çift ağızlı egzozu monte ettim. Semaveri yaktığım anda çift ağızlı egzoz dumanı yukarı çekti. Yaklaşık 3 metreyi bulan çift egzozlu semaver ile dumandan yukarıya verdik ve çay demledik. Demlenen çayı içen müşterilerimiz ve esnaf arkadaşlarım çok memnun kaldı” dedi.