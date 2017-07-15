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Şemdinli’de mayına basan bir kişi öldü

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında pancar toplarken mayına basan 2 gençten 1’i hayatını kaybederken, diğeri ise yaralandı.

Şemdinlide mayına basan bir kişi öldü

15 Temmuz 2017 14:58

Olay, sabah saatlerinde Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tütünlü Köyü kırsalında meydana geldi. Yiğit köyünden pancar toplamak üzere yola çıkan Yunus ve akrabası Ferhat Kaplan, Tütünlü köyü kırsalında mayına bastı. Meydana gelen patlamada, Yunus ve akrabası olan Ferhat Kaplan yaralandı. Olayın haber alınması üzerine ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine getirilen Yunus Kaplan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Ferhat Kaplan’ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.


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