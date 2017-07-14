Semtin duvarları tablo oldu

Kadıköy sokaklarının rengârenk duvar resimleriyle süslendiği Mural İstanbul Festivali’nde ilk hafta geride kaldı. Kadıköy Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6'ncı kez düzenlenen festivalde Writer Material Grup, Treze ve Mr. Hure Mural çalışmalarını tamamladı.



Raşit Efendi, Kuşak Sokak ve Kuşdili Caddesi’ndeki boş duvarlara yapılan Mural’ler duvarları tablo haline getirdi. Festival kapsamında 17 Temmuz’da Nuran Erden Kuşluk Parkı’na, Fintan Magee 24 Temmuz’da Nakil Sokak’ta, Alex Maksiov 26 Temmuz’da Talimhane Sokak’ta Mural yapacak. Kadıköy Belediyesi’nin organize ettiği ve Türkiye’de bina cephelerinin tümüyle boyandığı ilk etkinlik olma özelliğini taşıyan festivalde bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Ukraynalı sanatçı Alex Maksiov, Mural çalışmasının yanı sıra 21 Temmuz’da zeminde üç boyutlu resim de yapacak.



2012 yılında Yeldeğirmeni’nde başlayan festivale şimdiye kadar yerli yabancı birçok mural sanatçısı katıldı. Boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün sokakları açık hava sergi salonu haline dönüştü. 27 bina cephesi sanatçılar tarafından özgün çalışmalarla renklendirildi. Festival kapsamında yapılan bazı eserler geçtiğimiz yıllarda dünya çapında en iyi mural eserleri listesinde yer aldı.

Geçen sene yapılan çalışmalar Chu eseriyle başlamış, Tabone, Ares ve Lakormis’in binalara yaptıkları çalışmalarla sona ermişti. Bu yıl 31 Temmuz’a dek sürecek festivale 3 yerli 3 yabancı sanatçı 6 duvar ve 1 zemin çalışması ile katılıyor.