Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Tatlıses, Nuray Hafiftaş’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, “Nuray’ımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim... Güzel sesiyle, sanatıyla, insanlığıyla, her zaman gülen mavi gözleriyle hayatımızda oldu... Şuan kahroluyorum, Nuray’ım türkülerinle, bağlamanla hatırlayacağım seni... Allah mekanını cennet eylesin... Sen halk müziğinin en iyilerindendin, işi bilen, sen hafif taş değil, en ağır taşlardandın... Seni çok özleyeceğim... Nuray.!” ifadelerini kullandı.

Tatlıses, mesajına İbo Şov’da Nuray Hafiftaş’ı konuk ettiği programdan bir fotoğraf da ekledi.