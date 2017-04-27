Diğer
Kategoriler

Şenes Erzik'ten Servet Yardımcı yorumu

Geçmişte UEFA 1. Asbaşkanlığı ve FIFA İcra komitesi üyeliği yapan Şenes Erzik, Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'na seçilmesini değerlendirerek, UEFA yönetiminde yer almanın Türkiye'nin haklarını korumak anlamına gelmediğini söyledi.

Şenes Erzikten Servet Yardımcı yorumu

27 Nisan 2017 11:25
Şenes Erzik'ten Servet Yardımcı yorumu - Tıkla İzle

Şenes Erzik, Kalp Vakfı'nın düzenlediği toplantı sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Erzik, Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk maç sonrası UEFA'nın verdiği 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası için, "Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'na gideceğini bildiğim için bir sonucu bekleyelim" dedi.

"Bazılarını başardık, bazılarını başaramadık"

TFF 1. Başka Vekili Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'na seçilmesini de değerlendiren Erzik, "Orada bulunmak Türkiye'nin hakkını korumak anlamına gelmiyor. Genelde her ülkeden seçilen insanlar gibi hepimiz orada görev yapıyoruz. Ama haksız olduğuna inandığınız bir durum olursa, hem de çok oldu maalesef, elimizden geleni yapıyoruz. FIFA'da oldu, UEFA'da oldu. Milli Takım, İsviçre maçından sonra ceza aldı biliyorsunuz. Bazılarını başardık, bazılarını başaramadık ama bilmek lazım ki Disiplin Kurulu, Hukuk Kurulu daima kendilerine göre karar verirler. Yönetmeliklere göre karar verirler. Onların verdiği karar da tahkim kuruluna gider" diye konuştu.
 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Şenes Erzik, uefa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!