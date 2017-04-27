Şenes Erzik'ten Servet Yardımcı yorumu

Şenes Erzik, Kalp Vakfı'nın düzenlediği toplantı sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Erzik, Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan ilk maç sonrası UEFA'nın verdiği 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası için, "Beşiktaş'ın Tahkim Kurulu'na gideceğini bildiğim için bir sonucu bekleyelim" dedi.

"Bazılarını başardık, bazılarını başaramadık"

TFF 1. Başka Vekili Servet Yardımcı'nın UEFA Yönetim Kurulu'na seçilmesini de değerlendiren Erzik, "Orada bulunmak Türkiye'nin hakkını korumak anlamına gelmiyor. Genelde her ülkeden seçilen insanlar gibi hepimiz orada görev yapıyoruz. Ama haksız olduğuna inandığınız bir durum olursa, hem de çok oldu maalesef, elimizden geleni yapıyoruz. FIFA'da oldu, UEFA'da oldu. Milli Takım, İsviçre maçından sonra ceza aldı biliyorsunuz. Bazılarını başardık, bazılarını başaramadık ama bilmek lazım ki Disiplin Kurulu, Hukuk Kurulu daima kendilerine göre karar verirler. Yönetmeliklere göre karar verirler. Onların verdiği karar da tahkim kuruluna gider" diye konuştu.



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