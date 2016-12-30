Konut projelerinden ev sahibi olanların ödeme seçeneklerini aylık olarak paylaşan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi 2016’ya göre Temmuz ayı itibari ve Kasım ayı sonuna göre 5 aylık veriler, senet kullanarak ev sahibi olanların üç katı rakama ulaştığını gösterdi. Senet kullananları yüzde 24’lük oranla peşinatla ve yüzde 15 ile banka konut kredisi ile konut sahibi olanlar takip ediyor.

Rakamların da gösterdiği gibi inşaat şirketleri artık banka kredisi yerine senetle konut satışı yapmaya başladı. Ev sahibi olmak isteyenlere uzun vadeli senetler sunan inşaat firmaları, bu şekilde satışları gerçekleştiriyor. Ancak senetle konut alırken ev sahibi olmak isteyenlerin dikkat etmesi gerekiyor. İşte senetle konut sahibi olurken dikkat edilmesi gerekenler…

- Senetle ev almaya karar verdiyseniz öncelikle inşaat firmasının güvenirliğini sorgulayın. Referans olarak inşaat firmasının önceki projelerini araştırın ve projelerin yapım süreciyle ilgili bilgi sahibi olun.

- Tercih ettiğiniz konut projesi inşaatının yapı ruhsatının olup olmadığını öğrenin!

- Kat irtifakı kurulmayan projeden konut almamaya özen gösterin.

- Konut satın alacağınızın firmanın inşaatı bitirme sigortasının olup olmadığını öğrenin.

- Tüketici Kanunu’na göre tüketiciden bir senet alınacaksa, bu senetlerin her bir taksit için ayrı ayrı ve muhakkak nama yazılı şekilde alınması gerekiyor. Çünkü üzerinde nama yazan senet piyasada dolaşamayan, sadece o satıcı firmanın elinde bulunmak zorunda olan senet demektir. Yani nama yazılı senetle birlikte ne olursa olsun sizin senetiniz başka bir firmaya devredilemez ve tek muhatabınız konut aldığınız şirket olur. Senetle konut alırken bu hususa çok dikkat edin!

Kaynak: Zingat.com