Şenol Güneş, Kadıköy'de yine kazanamadı

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, Şenol Güneş'in Kadıköy'deki galibiyet hasreti de 21 maça çıktı. Bugüne kadar Trabzonspor, Boluspor, Sakaryaspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de 21 lig maçında boy gösteren Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Güneş'in Kadıköy'deki tek galibiyeti ise Türkiye Kupası mücadelesinde oldu. 2014-2015 sezonunda Bursaspor'un başında yarı final maçına çıkan Şenol Güneş, takımının 3-0 kazandığı karşılaşma sonrasında kupada finale yükselme başarısı göstermişti.

Bozhan Memiş

