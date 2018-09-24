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Şenol Güneş, Kadıköy'de yine kazanamadı

Şenol Güneş, Kadıköy'de yine kazanamadı
Şenol Güneş, Kadıköy'de yine kazanamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadıköy'de çıktığı 21. lig maçında da galibiyet alamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken, Şenol Güneş'in Kadıköy'deki galibiyet hasreti de 21 maça çıktı. Bugüne kadar Trabzonspor, Boluspor, Sakaryaspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de 21 lig maçında boy gösteren Şenol Güneş, 15 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Güneş'in Kadıköy'deki tek galibiyeti ise Türkiye Kupası mücadelesinde oldu. 2014-2015 sezonunda Bursaspor'un başında yarı final maçına çıkan Şenol Güneş, takımının 3-0 kazandığı karşılaşma sonrasında kupada finale yükselme başarısı göstermişti. 

Bozhan Memiş
 

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