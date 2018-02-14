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Şenol Güneş konuşmayı yarıda kesip maratona koştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcı antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu, Trabzon'da bu yıl 18 Şubat'ta 38.'si düzenlenecek olan Trabzon Yarı Maratonu öncesinde hazırlanan tanıtım filminde oynadı.

Şenol Güneş konuşmayı yarıda kesip maratona koştu

14 Şubat 2018 10:04

Koşuya davet noktasında, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesince hazırlanan tanıtım filmlerinde Trabzonlu ünlüler, herkesi maratona katılmaya davet ediyor. Bunlardan biri de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde çekilen tanıtım filminde Güneş, kendisi gibi Trabzonlu olan yardımcı antrenörü Mehmet Kulaksızoğlu ile sohbeti esnasında Kulaksızoğlu’nun "Bu yağan yağmur aynı Trabzon’daki gibi" demesi üzerine, konuşmayı yarıda keserek "Bugün Trabzon’da koşu var, benim ona geçmem lazım. Gel beraber geçelim" diyerek sohbeti yarıda kesiyor ve bulundukları yerden ayrılıyor. 

 

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