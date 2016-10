Ligin 8. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Şenol Güneş, 3 puanla tamamladıkları müsabakayı değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, “Kazanmanız gereken bir maça çıktık. Şampiyonlar Ligi sonrası maça kazanma alışkanlığı olan takım olarak fazla değişiklik yapmadan sahaya çıktık. Beck, Caner ve Necip’i dinlendirelim dedik. Onların yerine daha az şans verdiğimiz oyuncuları oynattık. Arzuluyduk. Rakibin dirençli olması iyiydi. Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir sonuç almış takıma karşı oynadılar, bu motivasyon şeklinde yansımıştır rakibe ve dirençlilerdi. Dirençlerini bir süre kıramadık. Rakibi karşılarken geniş alanda oynadık. Herkes sonuç almak için aceleci oynayınca maçı etkiledi. İlk yarı az pozisyon vardı. İkinci yarı rakibin 10 kişi kalması ve 2-0’dan sonra maç koptu. 3-0’a rağmen 6-7 pozisyon kaçırdık. Eksiklerimiz de var. Artılarımız da var. Oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Caner’in durumu

Caner Erkin’in sakatlık geçirmesi ve sahayı terk etmesiyle alakalı gelen bir soru üzerine Şenol Güneş, “Caner’in durumu olumsuz gibi. Bizden önce herkes haber almış. Dinlendirecektim, oynatmayacaktım. İçeri girdi talihsiz şekilde sakatlandı. Böylesine iyi niyetli bir oyuncunun sakatlanması büyük talihsizlik. Maçı kazanmak önemli ama sakatlık üzüntü verici” dedi.

“Rıza bunu çok yapıyor”

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın hakemlerin sonucu etkilediğini söylemesinin hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, “Rıza bunu çok yapıyor. Genelde attan alıyor sitem ediyor. Bir şeyle söylemeye çalışıyor. O tür pozisyonlarda bunları görürlerse daha iyi olur. Aleyhimize kaç hareket vardı? Motivasyonun, inancın ve direncin karşısında yedikleri gol motivasyonlarını bozdu” dedi.

Oyun planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalyaspor maçıyla alakalı planlarını, “Pas yüzdesi pas seçimleri önemli. Topla oynamayı çok seven üretken oyuncularımız var. Biz 6 oyuncuyla yeniden çalışmaya başladık. Bir çok kulvarda oynuyoruz. Ona göre sahaya diziliyoruz. Eksi ve artılarımız var. 10 kişi kalan takımın sahamıza gelmemesi lazım, ama geldi. Yakaladığımız pozisyonlar ve kaçırdıklarımız var. Hoş görülü olabilir oyuncular iyi niyetli olabilir ama takım olarak oynamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Oyuncu tercihi

Şenol Güneş, maçtaki oyuncu tercihleri ile alakalı, “İdmana çıkan oyuncu, sahaya çıkan oyuncuya her zaman güvenirim. Hatalarıyla, iyi oyunuyla her şeyiyle onlar benim oyuncum. Seyircimiz maçtan önce de maç esnasında da her zaman mükemmeldi. İsmimin çağrıldığının farkında değildim. Bize destekleri olumlu. Sahada futbolcuya ne kadar destek verilirse bu olumlu olarak geri döner” şeklinde konuştu.

Futbolcuların farklı pozisyonlarda tercih edilmesi

Aboubakar’ın maç içerisinde pozisyonlar değiştirerek oynamasıyla alakalı sorulan bir soruya deneyimli çalıştırıcı, “Futbolcularımızın hepsi belirlenen pozisyonda oynamak zorundadır. Yapabiliyorsan, farklı pozisyonda da oynayabiliyorsan avantajdır. Biz Aboubakar’ı farklı oynatmaya da çalışıyoruz. 'Ben santrforum, top gelince vururum' demek yanlış. Vuramazsan ne olacak. Maçın gidişine göre değişiklik yapıyoruz. Hücum yapmak değil, rakibi de kovalamak gerekiyor. Biz ilk devre iki stopere de baskı yapmaya çalışırken baskı yapamadık. Bu da örneğin o bölgedeki oyuncuların eksikliğidir. Oyundaki konsantrasyonun eksiklikleri de var oyun içerisinde. Bunları da düzeltmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş’ten 8 haftalık değerlendirme

Ligde geride kalan 8 hafta ve Şampiyonlar Ligi’nde geride kalan 3 haftayı değerlendirmesi istenilen Güneş, “Olumlu işlerimiz fazla. Ligde gerekeni yaptık. Kaybettiğimiz iki maç ve puanı var. Konya ve Galatasaray... Galatasaray maçında ilk yarısında olumsuzduk. Oyun üstünlüğümüz hem o maçta hem de gelen anlamda hep vardı rakiplere göre. Şampiyonlar Ligi’nde beklediklerimizi aldık. İki maçı kazanmamız gerekiyordu ama tam tersi oldu. İkisinde berabere kaldık ve Napoli’yi yendik. O maçın rövanşı da rahat olmayacaktır. Yorgunluk olacak, sakatlık olacaktır. Hayat devam ediyor. İşimizi doğru yapacağız” dedi.

Doğan Gündoğdu - Mehmet Selman Bektaş