Şenol Güneş: 'VAR'ın hiçbir yararı olduğunu düşünmüyorum'

Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u taraftarı önünde 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Güneş, “Dirençli, kompakt oynamaya çalışan, savunmayı ön planda tutan, kontratağı iyi yapan bir takımla oynadık. İlk yarıda biraz yavaş oynadık. Sahanın zemininin bozuk olması da bizi etkiledi. Hücum oynayan takım için zemin önemli. Hatta bir ara Adem Ljajic top sürerken, topla kavga etti. İkinci yarıda 10 kişi kalmamıza rağmen iyi savaştık. Yediğimiz golde sayısal fazlalığa rağmen panik yapıp gol yedik. Seyirciyi bugün özellikle tebrik ediyorum. Lazım olan yerde devreye girdiler ve direnci yükselttiler. Herkesin beklediği futbol var. Rakiplere göre kendimizi hazırlıyoruz” dedi.

“Makinede vicdan olmaz”

Güneş, rakibin ilk yarıda zaman geçirmeye başladığını belirterek, "Bunlar tartışılacak konular. Bugün zeminden, hakemden, rakipten şikayet ederek ben sonuç alamam. Sabır ve zamana ihtiyaç var. Antalya'da yediğimiz goldeki ofsayt kuralı yanlış. Bursa'da penaltıyı verdi. Medel'in pozisyonunda kırmızı döndüğü için VAR'a bakmak gerektiğini düşünüyorum. Sarı kart olduğu için bakılmıyor ama bakmak lazım. Pozisyonda faul bile yok. İkinci yarı öncesinde de söyledim hocaya bunları ama ikinci yarıda daha beterdi. Fenerbahçe maçı öncesinde konuşuyor diyecekler şimdi. VAR'ın vicdanı olması gerekiyor. Makinede vicdan olmaz. Hatalar olacaktır tabii ki. Ama siz hastalandığınız zaman ilaç alırsınız, komple kutuyu içip kendinizi zehirlemezsiniz. Şu ana kadar VAR sisteminin hiçbir işe yaradığını göremedim. VAR sisteminin ekranını kaldırın, hakemleri de kaldırın, birisi faul olup olmadığını söylesin. VAR sistemi varsa, bir daha gidip bakmaya gerek yok” açıklamasını yaptı.

“Adem Ljajic, akıllı ve teknik bir oyuncu”

Bugün ilk kez forma giyen Adem Ljajic'le ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Güneş, “Adem Ljajic akıllı ve teknik bir futbolcu ama bu zemin onun zemini değil. Akıllı bir futbolcu. Benim istediğim seviyeye çıkması gerekiyor. Akıllı ve verimli bir futbolcu” dedi. Maç planlamalarıyla ilgili açıklamalar hakkında da konuşan tecrübeli hoca, “Maç planlamasıyla ilgili olarak belli sıralama olması gerektiğini hep söylüyorum. Bunları kendime menfaat olsun diye söylemiyorum, yararı olsun diye söylüyorum. Bize daha önce saat ve gün değişimi talebimizle ilgili haksızlık yapılmış olabilir ama şu anda kimseye haksızlık yapılmasın. Geçen sene Gençlerbirliği maçında perşembe gece Medel geldi ama cuma günü biz maça çıktık. Ben kimseyle kavga etmeye çalışmıyorum. Benim için her futbol adamı önemlidir. Benim söylediklerim kişiler üzerinden değil fikirler üzerindendir. Bize yapılmış bir haksızlık varsa, başka birine de bu haksızlığın yapılmasını istemem” ifadelerini kullandı.

“Medel kesin yok!”

Türkiye'deki bütün takımların çok değerli olduğunu ifade eden Şenol Güneş, “Takımlarla kavga olur mu? Ali Bey'i de Aziz Bey'i de tanıyorum. Ali Bey'in çok büyük renk katacağını düşünüyorum Türk futboluna. Bugün biraz çekindim, 4. hakeme gittim ve uyardı beni. Korktum biraz. Fenerbahçe maçıyla ilgili sadece şunu söylüyorum, Medel kesin bu maçta yok” dedi. Lens'in gayretli olduğunun altını çizen başarılı hoca, “Kendisini arıyor. Erzurum maçında sakatlandı ve 10 gün idmana çıkamadı. Tolgay'ın Gökhan'ın Caner'in rahatsızlığı vardı. Milli ara bize yarar dedik ama gidenler ayrı sorun, kalanlar ayrı sorun yaşadı. Ryan Babel'in kafası karışık. Kırmızı yaptı saçlarını, değiştirmesi halinde daha güzel olacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

“Medel'in atılması hamleleri değiştirdi”

Takımın oynadığı oyunla ilgili açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, “Sezon başında tüm oyuncularla beraber olduğunuz zaman düşündüğünüz oyun anlayışında değişiklikler yapabilirsiniz. Elde sayısal fazla oyuncular var. Bugün Oğuzhan'ın kasığında, Caner'in arka adalesinde zorlanma var. Yorgun olanlar nasıl çıkacak. Medel yok, Atiba yeni toparlıyor. Kadro oluşumundaki sık değişikliklerin bu olumsuzluğu var. Bugün bakın Barcelona'ya, Neymar dışında bütün oyuncuları duruyor. Oyuncu tutmak kolay değil. Bunun idari zorlukları var. Değişiklikler zaman zaman katkı yapar, bazen de sıkıntı oluşturur. Forvetteki fazlalıkla ilgili söylediğim buydu. Adem Ljajic solda, sağda ve forvet arkasında oynayabilen bir futbolcu. Bugün Negredo'yu daha erken de alabilirdik. Medel'in oyundan atılması da hamleleri değiştirdi” diye konuştu.

“Transferle ilgili bilgim yok”

Negredo'nun transfer olup olmayacağıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Negredo'nun gidip gitmeyeceğini ne o biliyor ne de ben biliyorum, siz daha iyi biliyorsunuz. Yüzde 100 gidecekse zaten oynatmazdım bugün. Transferle ilgili bir şey konuşmuyorum. Bu konudaki son karar başkan ve yönetimin. Yarın da yeni bir yönetim olacak, hayırlı olsun şimdiden. Atiba idmanlara katılıyor. Temposu ne olacak bilmiyorum. Lig için düşünüyorum onu ama ne durumda olduğunu bilmiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

