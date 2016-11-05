Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor’u 2-1’lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri müsabakayı değerlendirdi.

Deneyimli çalışırıcı, "Zor bir maçtı. Dirençli fizik gücü iyi olan bir takıma karşı mücadele ettik. Büyük takımlara karşı daha iyi oynayan bir takım Trabzonspor. Sıralamadaki yerleri kadro ve hoca anlamında şanssız ve hak etmedikleri bir seviyedeler. Daha önce Galatasaray yendiler ve kaybettikleri birçok maçta da kırılmalar yaşadılar. Bizim için Napoli maçı sonrası zor bir maçtı. Goller bulduk oyuna iyi başladık ancak rahat geçen maçta 3 gol atmamız gereken yerde, hem pas vermede eksik kaldık hem de anormal hata yaptık. Yediğimiz gol oyunu ortak etti. Dirençleri arttı. İkinci devre 2-1 geriden gelerek devreye daha hırslı girdiler. Fizik olarak bazı oyuncuların fazla oynadığı biliniyor bazı oyuncular da az süre aldıkları git gellerin fazla olduğu bir maçtı. İki takımın da pozisyonları var. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ancak 3-0’a getirseydik çok daha rahat maç olacaktı. İkinci yarı biraz daha savaşmak gerekiyordu" diye konuştu.

"HAKEM KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLDİ"

Hakem Mete Kalkavan ile alakalı soruya Şenol Güneş, "Beşiktaş’ın hakeme ihtiyacı yok. Oyun üstünlüğüyle goller attık ve maç lehimize döndü. Ben görüntüyü izledim Ricardo Quaresma pozisyonda ayağını çekebilirdi sarıdan kırmızı ya da direkt kırmızı verilirdi. Ancak hakemin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"RAKİP BİZİM ÜZERİMİZE GELMEYE BAŞLADI"

Rakip alanda istedikleri baskıyı kuramadıklarını dile getiren Güneş, "İleriye gittiğimizde bugün neticeler almalıydık ancak 70’den sonra gidip dönemediğimiz pozisyonlar oldu. Napoli anlayışında savunma anlayışıyla sahadaydık. Aboubakar ile yakaladığımız pozisyonlardan birkaç defa yakalamalıydık. Rakip de bizim üzerime gelmeye başladı biz pozisyonları harcadıkça. Heyecanlı ve tempolu bir maçtı. Hücumda iki takım da baskı yapmaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

"TEMPO OLARAK İYİYDİK"

Taraftarın takımın galibiyet kazanmasında çok büyük katkısı olduğunu sözlerine ekleyen deneyimli çalıştırıcı, "Abartmadan olumsuzluk olmadan biz destek görüyoruz. Oyuncularım kazanma hırsı da var. Akılcı oynayan etkili bir takımız. Görerek soğukkanlı oynamak da çok önemli. Biz golü yeyinceye kadar oyun kontrolü bizdeydi. Sonrasında kopmalar başladı. Rakip gelmeye başlayınca da hatalar oldu. Tempo olarak iyiydik. Kadro olarak da bölge bölge sayısal sıkıntılar çektik. Değişikliklerin hepsi olumlu da olumsuzda olabilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.