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Serbest bırakılan medyum yeniden gözaltına alındı

Samsun'da 2 kız kardeşin gördükleri korkunç rüyadan kurtulmak için gittikleri medyumun kendilerini hipnoz edip taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan medyum, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Medyum savcının talimatı doğrultusundan yeniden gözaltına alındı.

Serbest bırakılan medyum yeniden gözaltına alındı

26 Temmuz 2017 19:14

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi F.Ö. (27) adlı genç kız ile kız kardeşi Ü.Ö. (25) korkunç rüyalar gördü. Genç kızlar, bu tür işlere bakan ve medyum olduğu iddia edilen A.E.'nin (41) evine gitti.

Kız kardeşler A.E.'nin kendilerini hipnoz edip vücutlarına yazılar yazarak elle taciz ettiğini, bu olayı da cep telefonuyla görüntülediklerini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.E., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis tarafından ifadesi alınan A.E., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. Ancak, alınan ifadeler doğrultusunda savcı A.E. hakkında yeniden gözaltı kararı verdi. Ahlak polisi tarafından yeniden gözaltına alınan A.E.'nin yarın Samsun Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. 

Etiketler: medyum, Samsun


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