Serdar Gürler'den transfer açıklaması

A Milli Futbol Takımı, İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başlarken, kadroda yer alan Serdar Gürler basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Osmanlıspor’da geçirdiği sezonu değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, tatile iyi şekilde çıkamadıklarını söyleyerek, “Üzgünüz. Tatile en iyi şekilde giremedik. Hayat devam ediyor. Osmanlıspor, seneye daha iyi bir takım kurup çıkmayı hedefleyecektir. Osmanlıspor çok büyük bir camiadır. Başkanlarımız ne derse o olur. Biz işimize bakıyoruz. 15 gün milli takımdayız. Bu şanlı forma altında elimizden geleni yapmaya geldik” şeklinde konuştu.

“Kulübe gelen bir teklif yok”

Gürler, kulübe gelen bir transfer teklifi olmadığını söyleyerek, “Ben son maç oynayamadım. Üzgündüm ve tatile gidip kafamı dinledim. Menajerlerim kulüple görüşüyor. Kulübe gelen resmi bir teklif yok. Şu an Osmanlıspor’un oyuncusuyum öyle de kalmaya devam ediyorum. Herkesin hedefleri vardır. Benim hedeflerim de büyük. Allah'ın izniyle onlar nasıl görüyorsa öyle olacak. Bu ligde devam etmeyi arzu ediyorum. Hedeflerime ulaşmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

“Bu takım Avrupa Şampiyonası’na damga vuracak”

Serdar, A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir performans sergileyerek, adından sıkça söz ettireceğini ifade ederek, “Milli takımın geleceğini çok açık görüyorum. Gençlerimiz, benden daha küçük kardeşlerim İngiltere’de oynuyor. Cengiz İtalya’da, Hakan Milan’da. İnanılmaz bir jenerasyon geliyor. 2 sene sonra Avrupa Şampiyonası’na Türkiye damga vuracak gibi duruyor. Kim olursa olsun hocam bu takımı koruyacaktır. 5 kişi gider 5 kişi kalır biz gideriz kalırız orası ayrı ama çok güzel bir sinerji var. Çok güzel bir arkadaşlık var. Yaş gruplarımız da var, hemen hemen milli takımın 2 sene sonra tam olarak oturmuş olup Avrupa Şampiyonası’na damga vuracağını düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu