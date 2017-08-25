Serdar Ortaç 'Evlendikten sonra enayi gibi yüzük takıyorum'

Bodrum’da sahne alan Serdar Ortaç eşi ve ailesini gece kulübünde ağırladı. Pasha isimli gece kulübünde önceki gün sahne alan Ortaç’ı dinlemeye kayınvalidesi ve kayınpederi de geldi. Ortaç, eşi Chloe Loughnan, kayınvalidesi Lucy Loughnan ve kayınbabası Jason Loughnan için loca kapattı. Sahnenin tam karşısındaki locada oturan eşi ve ailesi Ortaç’ın şarkıları ile coştu.

“Ne varsa esmerlerde var”

Çıktığı gece kulübünde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Ortaç, zaman zaman espriler yaparak sevenlerini kahkahalara boğdu. Eşi locada otururken Ortaç annesinin esmerler güzel olur dediğini söyleyerek “annemin bir lafı var, Türkiye’de en güzel kadınlar esmer olur diye. Sarışınlar bana kızacaklar ama benim karımda sarışın, annem diyor ki ne varsa esmerler'de var” ifadelerini kullanarak “karabiberim” şarkısını seslendirdi.

5 enayi yüzük takıyoruz

Yaklaşık 2 bin kişinin geldiği konserde hayranlarına kaç kişinin evlendikten sonra yüzük takıyor diyerek soru soran Ortaç, 5 kişinin el kaldırmasına; aramızda ben ile berber 5 tane enayi var diyerek “evlendikten sonra kimseye bakmak yok” şeklinde hayranlarına seslendi. Eşine bakarak İngilizce sözler söyleyen Ortaç “evlendikten sonra kimseye artık canım cicim demek yok. Evlendikten sonra sadece eşine diyeceksin canım, cicim” sözlerine yer vererek “Balım” şarkısını seslendirdi.

Eşi Chloe annesi ve babası sabaha kadar Ortaç’ın şarkılarıyla eğlendi. Locada dans eden Chloe ise dikkatleri üzerine topladı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ortaç ise zaman zaman eşine seslenerek şarkılarını armağan etti. ,

Eren Ayhan

