Seren Fosforoğlu’ndan Bakan Kaya’ya teşekkür

Avrupa'nın hijyenik ürünler devi Ontex Global’in tecrübesiyle büyüyen Canbebe; ‘Anneler ile Geleceğe’ isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzmanlar; anne ve anne adayları ile 5’inci şehir olarak Eskişehir’de buluştu. Taşbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, 0-36 ay dönemindeki bebeklere ait pek çok konuya değinildi. Moderatörlüğünü Seren Fosforoğlu’nun yaptığı programda Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün ve Yenidoğan Hemşiresi Esra Ertuğrul çocuk yetiştirmeye dair pek çok bilimsel konuyu katılımcılarla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Anneler ile Geleceğe projesinin Ankara semineri sonrası, Ankara- İstanbul uçağının inmesine kısa bir süre kala rahatsızlanan Seren Fosforoğlu’na ilk müdahaleyi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya yapmıştı. Bakan Kaya, uçağa sağlık ekipleri gelene kadar Fosforoğlu’yla yakından ilgilenmişti. Kendisi de bir anne olan ve yoğun tempoda çalışan Fosforoğlu, o anları anlattı.

“Bakanımız hem uçakta hem sonrasında benimle çok ilgilendi”

Çalışan anne olmanın zorluğuna değinen Seren Fosforoğlu, uçakta kendisine ilk müdahaleyi yapan Bakan Kaya’ya teşekkür etti. Fosforoğlu, “Yorgunluğa bağlı bir rahatsızlık geçirdim. Ama iyiyim yola devam ediyoruz. Önemli olan annelerimize ulaşıp onlara hizmet götürebilmek. Ben olayın başını hatırlamıyorum çünkü bayılmıştım. İyi ki uçakta bir doktor varmış. Bakanımız doktormuş. Anons edilince kendisi gelmiş, müdahalede bulunmuş. Sağ olsun ayıldıktan sonra da benimle çok ilgilendi. Sonrasında da aradı, sordu. Hastanede de ilgilendi. Tabii bu bir şans. Ama bu ben olmayabilirdim. Bakanımız değil de bir başka doktor da olabilirdi bu. Tamamen insani bir durum. Bakan’ın orada olması ilgi çekti. Bütün çalışanlara ve yanımda olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Şu anda iyiyim” ifadelerini kullandı.

“Anneler artık daha bilinçli”

İlk olarak düzenledikleri programla alakalı bilgi veren oyuncu ve sunucu Fosforoğlu, Canbebe ile projeye İstanbul’da başladıklarını ifade etti. Fosforoğlu, “Birçok şehirde programlara katıldık. Önümüzdeki günlerde Bursa, İzmir, Antalya ve Adana’da da devam edeceğiz. Anneler artık daha bilinçli. Eskisi gibi kulaktan dolma değil, daha bilimsel dayanağı olan bilgilerle hareket etmek istiyorlar. Uzmanlarımız annelerin ve anne adaylarının sorularına bu seminerlerde yanıt veriyor. O yüzden de bu önemli bir hizmet. Anneler de çok ilgili. Bu bize mutluluk veriyor. İnternetteki her bilgi doğru değil. Orada herkes kendi tecrübesini paylaşıyor. Bu da paniğe neden olabiliyor. Yaşananlar kişiden kişiye değişebiliyor. Size iyi gelen bir başkasına ya da bebeğinize iyi gelmeyebiliyor. O yüzden uzman bilgisi her zaman çok önemli” dedi.

Çağatay Gür - Kadir Arslan



