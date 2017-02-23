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Serhat Akın'dan Sedat'a: 'Geri vites yapmayacaksın'

'Survivor 2017'nin favori isimlerinden Serhat Akın, takım arkadaşı Sedat Kapurtu'nun erzağın ayrılmasında başrolü üstlendiğini ve bazı kişilerin kendilerine karşı tavır alması için uğraştığını iddia etti.

Serhat Akından Sedata: Geri vites yapmayacaksın

23 Şubat 2017 21:52

Ünlüler takımında erzak krizi... Çılgın Sedat'ın bazı tavırlarının yanlış olduğunu savunan Serhat Akın, "Pilav olayında geldiğimizden beri ilk sıkıntı yapan kişi Sedat abiydi. nety konuşmak lazım. Zaten dün de pilavını yememiş. Buraya geldiğinden beri pilavla ilgili sıkıntın var, ama kulağıma '12 kişi yiyorduk, neden şimdi ayrı oluyor?' diyor. Ne diyorsun Sedat abi? Zaten 'tuzlu' diye şikayet eden sensin" şeklinde konuştu.

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"DELİKANLI ADAMA YAKIŞMAZ"

Sakalığı devam eden eski milli futbolcu, "Sedat abinin bence dik durması lazım. Adem'i yazdı, kendine göre bir savaş başlattı. Şimdi Furkan'a, 'Adem'le bizim savaşımız durulur mu? Araya birileri girdi, en azından birleşmeye kadar barış mı olsa?' diyor. Başlatan sensin, o zaman geri vites yapmayacaksın" ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşına yüklenen Serhat, "Pilav falan hikaye. Sen kimseyi fişeklemeyeceksin, dik duracaksın. Ordan kızları fişekle, Tarık (Mengüç) abiyi fişekle... Bu delikanlı adama yakışmaz" dedi. 

Etiketler: serhat akın, Survivor, Survivor 2017, survivor sedat


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