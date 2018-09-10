Serhat Akpınar "Kriterim; uluslararası diplomadır"

Akpınar; "Uluslararası iş birliklerinde; eylül ayında, küresel en büyük adımları atıyor ve anlaşmaları imzalıyoruz. kıtalar arası yolculuk başlıyor." ifadeleri ile, Girne Amerikan Üniversitesi'nin 'uluslararasılaşmak' hedefinin bu yıl da devam ettirileceğini vurguladı.

"Girne'nin belkemiğiyiz ve vazgeçilmeziz"

Öte yandan GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, yüksek öğretim alanında Türkiye'de yayınlanan bir dergiye vermiş olduğu mülakatta ise, yine "uluslararasılaşma" ile ilgili olarak; "Üniversitemizin, bölge ve dünya üniversiteleri arasında; öğrencilerine, uluslararası kampüslerinde eğitimlerini sürdürme fırsatı sunan tek üniversite oluşu da önemli ve tartışılmaz göstergedir. Kriterim; Öğrenci odaklı eğitim, tam akretiditasyon ve tam dolaşıma sahip diplomadır" şeklindeki ifadeleri kullandı.

50'inci Kuruluş Yıldönümü'ne uzanan güncel perspektife bir yorum da getiren Kurucu Rektör Akpınar; Geride kalan 33 yıllık süreçte, varlıklarının Girne'ye ve KKTC'deki yüksek öğrenime kattığı değeri, kamuoyunun takdirine bıraktığını söyleyerek; "Doğduğumuz kentin, yani Girne'nin belkemiğiyiz, vazgeçilmeziz. Bizimle birlikte, Girne de büyüyor. Kentimizin sağlıklı ve bilinçli gelişimine yönelik çabaların tam merkezindeyiz, aksi düşünülemez bile. Girne Amerikan Üniversitesi'nin içinde olduğu dev yerleşke; fonksiyonel olanakları artmış, daha işlevsel bir kampüs görünümüne ulaşıyor. Özellikle sağlık, sosyal yaşam ve kültür alanındaki tamamlanmak üzere olan projelerimizin devreye girmesi ile de; Girne Kenti'nin bir çekim merkezi olacağı, halen Dünya'nın sayılı kenti için geçerli olan ve içiçe geçmiş, 'Üniversite-Kent Birlikteliği' kavramında da, ülkemiz için yeni bir dönem başlamış olacaktır. Yeni akademik yılımızın son hazırlıkları kapsamında; İnşaatı tamamlanan Sahne Sanatları Fakültesi'nin yeni komleksi ile birlikte; 'Smart Health' çok fonksiyonlu sağlık kuruluşumuz, artık tıp fakültemiz bünyesinde hizmetlerine yeniden devam edecek . GAU Fitness Spor Merkezi'miz ise; Kampüsümüzün en güzel noktasında hazırlanıyor. Çok önemli addettiğimiz, yine titizlik ile ele alacağımız ve üniversitemizi kurumsal 50'inci yılına ulaştıracak süreçte de; Bilimsel varlığımızın yanında, sosyo-kültürel alanların tamamında, bir bilim ve yaşam üssü olarak daima geleceğe yön vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.