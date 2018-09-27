Seri katil Atalay Filiz'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı

Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Tuzla'da oturan tarih öğretmeni, 2 çocuk annesi Fatma Kayıkçı'nın cesedi, 28 Mayıs'ta evinin yakınındaki çalılıkların arasında bulunmuştu. Atalay Filiz'in 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. Ankara'daki cinayetlerle ilgili yaklaşık 3 yıldır aranan Atalay Filiz'in sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı tespit edilmişti. Tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Atalay Filiz hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Yapılan yargılama sonucunda Atalay Filiz, Anadolu 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle “tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.