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Serinkanlı hırsız babanın oğluna hediye aldığı bisikleti çaldı

Eskişehir’de güvenlik kameralarına aldırış etmeyen hırsız, asgari ücretle çalışan hasta babanın oğluna aldığı bisikleti çalarak kayıplara karıştı.

Serinkanlı hırsız babanın oğluna hediye aldığı bisikleti çaldı

04 Aralık 2016 10:54
Serinkanlı hırsız babanın oğluna hediye aldığı bisikleti çaldı - Tıkla İzle

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Tarlabaşı Sokak'taki bir binanın bodrum katında gerçekleşti. Güvenlik kameralarının kendisini görüntülediğinden habersiz olan hırsız, apartman sakinlerinin peşinden binaya girdi. Bir süre bina içerisinde oyalanan şahıs, daha sonra bodrum katına inerek, bisikletler arasından asgari ücretle çalışan apartman görevlisi Ahmet Karayel’in oğluna okul hediyesi olarak aldığı bisiklete binerek kayıplara karıştı. 

KOAH hastası olan Ahmet Karayel, Afyonkarahisar'da okuyan oğlu için aldığı hediyenin çalınmasına üzüldü. Baba Karayel, bin 500 liralık bisikletin taksit ödemelerinin halen devam ettiğini de söyledi. Yemeyip içmeyip oğluna ancak taksitle bisiklet alabildiğini ifade eden Karayel, "Ben çocuğuma okul hediyesi almıştım. 6 ay olmuştu bisikleti alalı. 6 ay sonra çocuğumun bisikletini içeri girip alıp gidiyorlar. İçeride 300’e yakın bisiklet vardı diğer apartman sakinlerinin. Ben apartman görevlisiyim. En iyi bisikleti çalıp götürüyor apartmanımızdan. Ben asgari ücretle çalışan bir kişiyim. KOAH rahatsızlığı da var bende. Rahatsız bir insanım. Ben yemeyip içmeyip çocuklarıma ödül olarak almıştım. Ama ben daha borcunu bile ödemedim. Onlar alıp gidiyorlar" dedi.

"Çocuğuma hediye aldığım bisikleti bu kadar kolay bırakmayacağım"

Olayın ardından polise giderek kimliği belirsiz kişiden şikayetçi olan Karayel, "Bizim mahalleden 77 bin tane bisikletin çalındığını söylüyorlar. Sürekli ekipler geliyor kameraları inceliyorlar. Onlardan duyuyoruz. Mahallemizde bisikletin çok çalındığını söylenti olarak duyuyoruz. O yönden bunlara dur dememiz gerekiyor. Akşam özellikle gittim karakola şikayette bulundum. Polis kağıdım da var, şikayetçi oldum. O konuda bisikletimin bulunması gerekiyor. Ama şunu da söyleyeyim, ben elimden geleni arkama koymayacağım. Ben çünkü 47 yaşında insanım. Burada asansörsüz yerde su taşıyorum, çıkartıyorum. Çocuğuma hediye aldığım bisikleti bu kadar kolay bırakmayacağım" diye konuştu.  

Burak Tekin - Mehmet Sıddık Yeşilırmak
ESKİŞEHİR 


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