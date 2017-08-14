Serinlemek için denize giren genç kadın hayatını kaybetti

Olay, Silivri Semiz kumlar mevkiinde bir sitenin önündeki sahilde meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu tatili için siteye gelen Muazzez G. isimli genç kadın, serinlemek için denize girdi. İskeleden denize giren genç kadın çevredekilerin bakışları arasında suda kayboldu. Site sakinlerinin yardımıyla iskeleye çıkarılan genç kadına olay yerine gelen sağlık görevlileri 1 saate yakın müdahale etti. Ancak yapılan tüm çabalar rağmen genç kadın hayatını kaybetti. Jandarma iskeleyi güvenlik şeridiyle kapatırken aynı yerde hiçbir şey olmamış gibi denize girenlerin olduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Eker