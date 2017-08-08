Diğer
Kategoriler

Serinlemek isteyen çocukların tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul’da bunaltıcı sıcaklar etkili olmaya devam ederken, Sarıyer Sahili’nde serinlemek için denize giren çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı. Çocuklardan biri eğlencenin dozunu kaçırıp otobüs durağına tırmanarak, metrelerce yüksekten denize atladı. "Ölümüne serinleme"anları ise saniye saniye kaydedildi.

Serinlemek isteyen çocukların tehlikeli oyunu kamerada

08 Ağustos 2017 11:40
Serinlemek isteyen çocukların tehlikeli oyunu kamerada - Tıkla İzle

İstanbul’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden, yoğun nemin de etkisiyle olduğundan çok daha fazla hissedilen sıcak hava bunaltmaya devam ediyor. İstanbulluların serinlemek için denize girmeyi tercih ettiği noktalardan biri de Sarıyer’di. Çok sayıda kişi boğazın serin sularına girdi. Sıcaktan bunaldığı için denize giren çocuklardan biri, denize sahilden atlamakla yetinmeyip otobüs durağına tırmandı ve metrelerce yükseklikten denize atladı. Onlarca çocuğun ve ailelerin arasında, arkadaşlarının yardımıyla otobüs durağının üstüne çıkan ve durağın üstünde ayakta durmakta zorlandığı görülen çocuk, hem kendinin hem de o sırada denizde bulunan çocukların canını tehlikeye attı. ‘Ölümüne serinlik’ anları kameraya anbean yansıdı.Görüntülerde durağa tırmanan çocuk ,duraktan bir hayli uzaktaki denize balıklama atlıyor.

Hüseyin Coşkun

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 36°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!