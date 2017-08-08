Serinlemek isteyen çocukların tehlikeli oyunu kamerada

İstanbul’da son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden, yoğun nemin de etkisiyle olduğundan çok daha fazla hissedilen sıcak hava bunaltmaya devam ediyor. İstanbulluların serinlemek için denize girmeyi tercih ettiği noktalardan biri de Sarıyer’di. Çok sayıda kişi boğazın serin sularına girdi. Sıcaktan bunaldığı için denize giren çocuklardan biri, denize sahilden atlamakla yetinmeyip otobüs durağına tırmandı ve metrelerce yükseklikten denize atladı. Onlarca çocuğun ve ailelerin arasında, arkadaşlarının yardımıyla otobüs durağının üstüne çıkan ve durağın üstünde ayakta durmakta zorlandığı görülen çocuk, hem kendinin hem de o sırada denizde bulunan çocukların canını tehlikeye attı. ‘Ölümüne serinlik’ anları kameraya anbean yansıdı.Görüntülerde durağa tırmanan çocuk ,duraktan bir hayli uzaktaki denize balıklama atlıyor.

Hüseyin Coşkun



