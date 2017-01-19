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Serkan, Hanife kararını açıkladı!

Star TV ekranlarında yayınlanan “Zuhal Topal’la” programına Serkan ve Hanife çifti damgasını vurdu. Serkan, Hanife hakkındaki kararını açıkladı.

Serkan, Hanife kararını açıkladı!

19 Ocak 2017 10:12

Geçtiğimiz günlerde pişman olup dönen Hanife, Serkan’dan ikinci bir şans istemişti. Günlerdir milyonlar Serkan’ın, Hanife’ye vereceği cevabı bekledi. Bugün önce yayına Serkan’ın annesi bağlandı ve Hanife’yi gelini olarak görmek istediğini açıkladı. Bu sözler üzerine gelin adayı Hanife’nin, mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Serkan’ın günlerdir net bir cevap vermemesine sinirlenen Hanife, Serkan’dan kesin bir şey söylemesini istedi. Bunun üzerine Serkan’dan beklenen cevap geldi. Serkan, Hanife’ye ikinci bir şans verdi. Locadaki adaylar da arkadaşlarının mutluluğunu paylaştı.
 

Etiketler: serkan hanife, Star TV, Zuhal Topal


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