Serkay Tütüncü kimdir? |Serkay Tütüncü 2018 Survivor All Star'a gidecek mi?

Survivor eski sezonunda yer alan Serkay Tütüncü 2018 yılında yapılacak olan 2018 Survivor All Star'a katılacak mı? 2016 yılında Avatar Atakan ile final koltuğunda oturan başarılı yarışmacı Serkay Tütüncü kimdir? Merak edilen soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Serkay Tütüncü, oyuncu mu oluyor?

Survivor eski sezonunda yer alan Serkay Tütüncü'nün bu yıl 2018 All Star kadrosunda yer almayacağı ve yeni başlayacak bir dizide oyuncu olacağı iddia ediliyor.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de doğmuştur. 2007 – 2012 tarihleri arasında İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor Kulübünde amatör olarak futbol oynadı. Ege Üniversitesinde okumuştur. Survivor 2016 yarışmasında Serkay Tütüncü gönüllüler takımında yarışmaktadır.

Serkay Tütüncü amatör bir futbolcu. Adadaki oyunlarda da bunun faydasını görünüyor. 178 boyunda ve 76 kilo ağırlığında olan Serkay Tütüncü, performansı ile adından bir hayli söz ettirdi.



7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı “Survivor 2016” yarışması gönüllüler takımında Serkay Tütüncü ; Aylin Şallı, Damla Can, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Gizem Memiç, Gülnihal Candan, İbrahim Giydirir, Semih Öztürk, Serkay Tütüncü, Zafer Mete ile birlikte yarıştı.