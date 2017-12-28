Diğer
Kategoriler

Serkay Tütüncü kimdir? |Serkay Tütüncü 2018 Survivor All Star'a gidecek mi?

Serkay Tütüncü kimdir? 2016 yılında Survivor'a katılan Gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Serkay Tütüncü Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacak mı? Merak edilen sorunun cevabı haberimizde...

Serkay Tütüncü kimdir? |Serkay Tütüncü 2018 Survivor All Stara gidecek mi?

28 Aralık 2017 15:00

Survivor eski sezonunda yer alan Serkay Tütüncü 2018 yılında yapılacak olan 2018 Survivor All Star'a katılacak mı? 2016 yılında Avatar Atakan ile final koltuğunda oturan başarılı yarışmacı Serkay Tütüncü kimdir? Merak edilen soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Serkay Tütüncü, oyuncu mu oluyor?

Survivor eski sezonunda yer alan Serkay Tütüncü'nün bu yıl 2018 All Star kadrosunda yer almayacağı ve yeni başlayacak bir dizide oyuncu olacağı iddia ediliyor.

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de doğmuştur. 2007 – 2012 tarihleri arasında İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor Kulübünde amatör olarak futbol oynadı. Ege Üniversitesinde okumuştur. Survivor 2016 yarışmasında Serkay Tütüncü gönüllüler takımında yarışmaktadır.

Serkay Tütüncü amatör bir futbolcu. Adadaki oyunlarda da bunun faydasını görünüyor. 178 boyunda ve 76 kilo ağırlığında olan Serkay Tütüncü, performansı ile adından bir hayli söz ettirdi.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı “Survivor 2016” yarışması gönüllüler takımında Serkay Tütüncü ; Aylin Şallı, Damla Can, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Gizem Memiç, Gülnihal Candan, İbrahim Giydirir, Semih Öztürk, Serkay Tütüncü, Zafer Mete ile birlikte yarıştı.

Etiketler: serkay tütüncü, Survivor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç