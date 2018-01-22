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Servis kazası öncesi midibüs güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’te KARDEMİR işçilerini taşıyan servis midibüsünün kazadan saniyeler önce hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Servis kazası öncesi midibüs güvenlik kamerasına yansıdı

22 Ocak 2018 20:33
Servis kazası öncesi midibüs güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

KARDEMİR’de 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0292 plakalı servis midibüsü Kurtuluş Mahallesi'nde frenlerin boşalması sonucu bir evin garaj kısmına çarpmış, kazada 3’ü işçi 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza öncesi rampa aşağıya inen otobüsün hızla geçtiği anlar, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 7 KARDEMİR işçisi durakta beklediği sıradağı servis midibüsünün hızla yanlarından geçtiği ve daha sonra da işçilerin olay yerine koştuğu görülüyor. 

Yasin Erdem
 

 

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