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Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde servis minibüsüyle çarpışması sonucu sonucu devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Servis minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

14 Kasım 2017 17:59

Edinilen bilgiye göre, kaza Çerkezköy-Çorlu yolu Veliköy girişinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Tahir Solak idaresindeki 34 GF 6940 plakalı kamyon ile Veliköy’den Çorlu istikametine giden ve fabrikaya mesaiye giden işçileri taşıyan Rıza Çakır idaresindeki 59 S 1044 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonrası minibüsün ön kısmı hasar görürken, kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada, kamyon sürücüsü Tahir Solak hafif şekilde yaralandı.

Kaza sebebiyle Çorlu-Çerkezköy karayolu bir süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Minibüste bulunan ve kazayı yara almadan atlatan işçiler ise gelen başka bir minibüs ile işyerlerine götürüldü. 

Uğur Arslan
 

 

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