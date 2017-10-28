Servis şoförlüğünden Avrupa Şampiyonasına

1966 yılında Gaziantep'te doğan Böke, 1990 yılında Şehitkamil Belediyesinde sporcu olarak başladı. Daha sonra kurulan Şahinbey Ampute takımının servis şoförlüğünü de yapan Böke, kendisini geliştirerek Ampute takımının antrenör yardımcılığına yükseldi. Böke, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımının yardımcı antrenörü olarak kupayı kaldırdı.

"Şahinbey Ampute takımının servis şoförlüğünü yaptım"

Şahinbey Belediyesi Ampute takımının servis şoförlüğünü de yaptığını söyleyen Böke, "Ben Şahinbey Belediyesi Ampute takımının servis şoförlüğünü yaptım. Onları deplasmanlara ben götürüp getirdim. Değerli antrenörlerle çalıştım kendimi geliştirdim. Hoca oldum. Ben ağırlık olarak kalecilere bakıyorum. Takım maddi sıkıntılar içindeydi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu takıma sahip çıktı. Kendisine teşekkür ederim. Ampute takımımızın başarısından dolayı bizi milli takıma aldılar. Biz milli takım kampında kendimize söz verdik. Ve şampiyon olduk" diye konuştu.

Lider Olgun



