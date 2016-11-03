Vatandaşların tepki gösterdiği kadının ceza vermek için yaptığını söylemesi görenleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, bilgisayar mühendisi Ebru M. isimli kadın, 6 yaşındaki çocuğunu servise binmediği için aracını arkasına bağladı. Çamaşır ipiyle çocuğunu bağlayan kadın, vatandaşların iddiasına göre çocuğunu yaklaşık 100 metre sürükledi. Caddede sürüklenen çocuk çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Anneye tepki gösteren vatandaşlar durumu polise bildirirken yaşananlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde, küçük çocuk arabanın arkasına bağlanmış bir şekilde duruyor. Aracı durduran vatandaşların talihsiz çocuğunun iplerini çözmeye çalıştığı kameraya yansıyor. Bu sırada vatandaşların anneye tepki gösterdiği görülüyor. Anne Ebru M’nin ise tepkilere karşılık kendisini çocuğuna ceza vermek için yaptığını söyleyerek savunduğu görülüyor.

“Ona ceza vermek için yaptım”

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Ebru M.'nin sorgusunda amacının servise binmeyen çocuğuna ceza vermek olduğunu söylediği öğrenildi. Annesi ve babası 3 yıl önce boşanan çocuk, velayeti annesinde olduğu için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme kurumuna yerleştirildi. Olayı duyunca şoke olan baba Umut K.'nin ise çocuğunun velayetini almak için savcılığa başvuracağı öğrenildi.