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Sessiz kalma! #PolisiminYanındayım

Dün gece İstanbul'da yapılan hain ve alçak terör saldırısında bir çok polis kardeşimiz şehit olmuştur. Haydi. Sen de Türkiye için polisimizle bir olduğunu, omuz omuza olduğunu göster!

Sessiz kalma! #PolisiminYanındayım

11 Aralık 2016 11:57

Dün gece İstanbul'da yapılan hain ve alçak terör saldırısında bir çok polis kardeşimiz şehit olmuştur. Bir çok polisimiz de yaralanarak gazi unvanını almıştır. Saldırıda sivil kayıplarımız da vardır. 

Bir bütün olarak Türkiye'yi ve hepimizi hedef alan bu menfur saldırıyı lanetliyoruz. Millet olarak, sanatçısıyla, sporcusuyla, esnafıyla, siyasetçisiyle, işçisiyle, öğrencisiyle hep birlikte polisimizin destekçisiyiz. Bizim huzurumuz, güvenliğimiz ve geleceğimiz için canını feda etmekten kaçınmayan Polisimizin her zaman yanındayız. 

Hepimiz sokağa çıkıp, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte görev yapan en yakınımızdaki polisimizle bir araya gelip onlara başsağlığı diliyoruz, Mevlid kandillerini tebrik ediyoruz. Sosyal medyada #PolisiminYanındayım etiketiyle onlara destek oluyoruz.

Haydi. Sen de Türkiye için polisimizle bir olduğunu, omuz omuza olduğunu göster! 

Etiketler: PolisiminYanındayım


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