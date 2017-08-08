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Sevgilisinin dükkânına ziyarete gitti, bacağından vuruldu

Konya’da kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi sevgilisinin kuaför dükkanına ziyarete giden Veysel A.'yı bacağından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Tüm bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi.

Sevgilisinin dükkânına ziyarete gitti, bacağından vuruldu

08 Ağustos 2017 07:09
Sevgilisinin dükkânına ziyarete gitti, bacağından vuruldu - Tıkla İzle

Olay, 21.45 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesi Terakki Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. Edinen bilgiye göre, Veysel A. sevgilisinin bayan kuaförü olarak işlettiği iş yerine akşam saatlerinde ziyarete gitti. Dükkânın önünde sohbet ettikleri sırada siteye arka bahçenin girişinden giren kimliği belirlenemeyen bir kişi dükkanın yakına gelerek ilk önce iş yerini kontrol etti, ardından ise Veysel A'ya yanında getirdiği uzun namlulu tüfek ile ateş etti. Bacağından yaralanan genç adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, bacağından yaralanan Veysel A.yı ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Kimliği belirlenemeyen ve olay yerinden kaçan şüphelinin iş yerine geldiği sırada yanındaki getirdiği pompalı olarak tabir edilen av tüfeğini bir çuvala sarılmış halde getirmesi dikkat çekti. Diğer taraftan olayın hemen ardından şüphelinin arka kapıdan tekrar koşarak kaçması ise yine güvenlik kamerasına yansıdı.
Polisin, kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor. 

İbrahim Yetkin


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