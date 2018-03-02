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Şeyh Hadid'deki terör hedefleri bombalanıyor

Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, sınırda konuşlu çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) Şeyh Hadid'deki terör hedeflerine bomba yağdırdı.

Şeyh Hadiddeki terör hedefleri bombalanıyor

02 Mart 2018 19:46
Şeyh Hadid'deki terör hedefleri bombalanıyor - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör hedeflerine dört bir yandan ağır darbe indiriliyor. Gün boyu Fırtına obüsleri belirlenen terör hedeflerini bomba yağmuruna tutarken, akşam saatlerinde çok namlulu roketatarlar ile Suriye'nin Şeyh Hadid bölgesindeki PKK/PYD-YPG’li teröristlerin mevzilendiği mağara, sığınak ve tüneller bombardımana tutuldu. Temizlenen köylere sızmaya çalışan teröristler de ateş altına alındı. ÇNRA’ların attığı roket ve terör hedeflerinden yükselen duman Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki köylerden de görüldü.  

Caner Sönmez-İsmet Biçen
 

 

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