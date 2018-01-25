Seyir halindeki gemide yangın

Avşa Adası'ndan Marmara Adası'na seyir halinde olan Adalar-1 Gemisi'nde yangın çıktı. Seyir halindeyken personel yatakhanesindeki ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangına ilk olarak gemi personeli müdahale etti. Geminin Marmara İskelesi'ne yanaşmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri de gemideki yangına müdahalede bulunmak üzere iskelede hazır bekletildi. Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri gemi personelinin ilk müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası gerekli tedbirleri aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği, hafif maddi hasar oluştuğu öğrenildi.

İbrahim Aldemir