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Seyir halindeki gemide yangın

Balıkesir'in Marmara ilçesine sefer yapan Adalar 1 Gemisi seyir halindeyken yatakhane bölümünde devrilen ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Geminin Marmara İskelesi'ne yanaşması ardından tedbir amacıyla itfaiye müdahale etti.

Seyir halindeki gemide yangın

25 Ocak 2018 13:06

Avşa Adası'ndan Marmara Adası'na seyir halinde olan Adalar-1 Gemisi'nde yangın çıktı. Seyir halindeyken personel yatakhanesindeki ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangına ilk olarak gemi personeli müdahale etti. Geminin Marmara İskelesi'ne yanaşmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri de gemideki yangına müdahalede bulunmak üzere iskelede hazır bekletildi. Gerekli önlemleri alan itfaiye ekipleri gemi personelinin ilk müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası gerekli tedbirleri aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmediği, hafif maddi hasar oluştuğu öğrenildi. 

İbrahim Aldemir

Etiketler: balıkesir, gemi, yangın

 

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