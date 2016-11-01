Otomobili yolun kenarına çekip kendilerini dışarı atan üç kişi olaydan yara almadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeki Fikret Tekeli’nin kullandığı 03 UE 225 plakalı otomobil, Hacıobası Mahallesi yakınlarında alev aldı. Aracı yolun sağına çeken otomobil sürücüsü Fikret Tekeli ve araçta bulunan 2 kişi araçtan inerken vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Arif Kaplan