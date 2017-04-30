Seyir halindeki saman yüklü kamyonet alev aldı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Devrekani ilçesine gitmekte olan Yavuz Karahasan idaresindeki 37 SH 795 plakalı kamyonet, Kastamonu Organize Sanayi Bölgesine geldiği esnada saman kısmından alev aldı. Samanların tutuşmasıyla başlayan yangın, kıra sürede tüm aracı kapladı. Jandarma Trafik Timi ile Jandarma Asayiş Timlerinin devriye attığı esnada başlayan yangına jandarma ekipleri anında müdahale etti. Jandarma ekipleri, trafiği tek şeride düşürerek araçların geçişine izin verirken çevrede ise geniş güvenlik önlemleri aldı. Ardından olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kamyonetin kasa kısmında yüklü olan saman kısmında devam eden yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müşterek çalışmasıyla yol kenarına serilerek söndürülebildi. Yangında kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Vedat Yunus İkizoğlu

