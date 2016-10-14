Edinilen bilgiye göre, Fatih Balat’ta önceki gün zabıta ekipleri ile bir seyyar satıcı arasında arbede çıktı. Bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülere göre engelli olduğu öğrenilen tatlıcı Ali Kirli, tezgahını almak isteyen zabıta ekiplerine direndi. Tezgahını kaptırmamak için bıçak çeken engelli satıcıyla, zabıta ekipleri arasında bir süre arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından biber gazı sıkılan seyyar satıcı etkisiz hale getirildi.

Olayın şikayet edilmesinin adından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin İBB’den yapılan açıklamada, “Fatih İlçesi Balat Mevkii Fener Sahili civarında 12.10.2016 tarihinde yaşanan ve tarafımıza aktarılan şikayet konusu incelenmiş olup, bu uygunsuz durumun oluşmasına sebebiyet veren görevliler hakkında Başkan Kadir Topbaş’ın talimatıyla soruşturma açılmıştır. Bununla birlikte ilgili vatandaşımız ile hızlı bir şekilde iletişime geçilmiştir ve ortaya çıkan zararın giderilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Konuyu tarafımıza ileten ve takipçisi olan tüm duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.