Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri türbesine ziyaretçi akını

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyündeki Seyyid Abdüllah ve Seyyid Taha-yı Hakari Hazretleri'nin türbelerini ziyaret ediyor. Uzun uzun dua eden ziyaretçiler, Ramazan ayının vermiş olduğu yorgunluğu ise ağaçların gölgesinde bir süre dinlenerek atlatıyor. Van’dan bölgeye gelen ziyaretçiler, Seyyid Abdüllah ve Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri'nin türbelerini ziyaret ederek, dua ettiklerini söyledi. Ziyaretçiler, “Mübarek zatın coğrafyamızda bulunması bizler için çok önemlidir. İslam tarihine damgasını vurmuş, Türkiye, İran, Irak gibi bölgenin önemli coğrafyasına irşadın yayılmasında öncülük etmiştir. Ayrıca Hakkarili olması ve Hakkari ismi ile anılması ise bizler için onur vericidir. İmkanlar dahilinde yılda bir buranın manevi havasını solumak ve ziyaret etmeye çalışırız" dedi.

www.dinimizislam.com internet sitesinden alınan bilgilere göre, Anadolu'da yaşayan büyük velilerden Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, talebesi Seyyid Sıbgatullah Arvasi'ye yazdıkları Farisi bir mektupta şöyle buyuruyor:

"İki şeyi muhafaza etmek lazımdır. Bunlar; dinin sahibine son derece bağlılık ve hocasına ihlas ve muhabbet üzere olmak. Bu iki şey olunca, ne verilirse nimettir. Bu ikisi kuvvetli olup, başka bir şey verilmezse, hiç üzülmemelidir. Sonunda verilecektir. Eğer, Allah korusun, bu iki şeyden birinde halel ve sakatlık olursa, bununla birlikte haller ve zevkler bulunsa da, bunları istidrac bilmeli, kendinin haraplığı görmelidir. Doğru yol budur. Allah-ü Teâlâ muvaffak eylesin"

Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri, Silsile-i Aliyye'nin otuz birincisidir. Peygamber Efendimizin neslinden olup Seyyid Abdülkadir-i Geylani hazretlerinin on birinci torunudur. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden olup, 1853 yılında Şemdinli yakınındaki Nehri'de vefat etti.

Mehmet Salih Akkuş - Atilla İdiz - Ömer Oğuz