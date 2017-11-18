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Sezonu 11 lira 75 kuruştan açan zeytin çiftçiyi güldürdü

Türkiye'nin en kaliteli sofralık zeytinlerinin üretildiği Bursa'nın Mudanya ilçesinin köylerinde zeytin hasadı başladı. Sezonu 11 lira 75 kuruştan açan zeytin çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Sezonu 11 lira 75 kuruştan açan zeytin çiftçiyi güldürdü

18 Kasım 2017 08:58
Sezonu 11 lira 75 kuruştan açan zeytin çiftçiyi güldürdü - Tıkla İzle

Bundan 15 yıl öncesine kadar kara elmas olarak anılan ve geçtiğimiz yıllarda üreticinin para kazanamaması sebebiyle toplamak bile istemediği sofralık zeytin, eski ihtişamlı günlerine geri döndü. Marmara'nın en büyük üretici kooperatifi olan Marmarabirlik'in bu yıl zeytine yaptığı zamlar müstahsilin yüzünü güldürdü. Zeytin üreticileri zeytin hasadına keyifle başladı.

Hasat gün ağarmadan başlıyor
Gün ağarmadan sabah ezanıyla birlikte kalkan üreticiler zeytin toplamakta kullanacakları kasa, yaygı ve ekipmanları traktörlerin römorklarına doldurarak işe koyuluyor. Günün ilk ışıkları görününceye kadar hazırlıklarını yapan üreticiler, köylerine gelen tarım işçilerini alarak yola çıkıyor. Toplanan zeytinlerin kasalara dökülmesini sağlayan yaygıları ağaç dibine sererek işe başlayan üretici, daha sonra zeytin silkeleme makinesi ile ağacın üstündeki zeytinleri düşürüyor. Makinenin düşüremediği zeytinler ise sırıkçı diye tabir edilen işçiler tarafından sopayla tek tek düşürülüyor. Düşürülen zeytinler yaygılardan kasalara boşaltılıyor. Toplama işlemi akşam saat 17.00'ye kadar sürüyor. Toplanan zeytinler daha sonra evlerde bulunan zeytin ayıklama makinelerinde seçilerek ezik, kızıl ve beyazları ayıklanarak üreticinin tercihine göre Marmarabirlik'e veriliyor veya tüccara verilmek üzere mahzenlere dökülerek olgunlaşmaya bırakılıyor.

"Zeytinlerde bu yıl rekolte yüksek"
Mudanya'nın Yörükali köyünde de üreticiler hasada başladı. Köy meydanında toplanarak traktörlerle hasada giden üreticisinin çalışmaları drone ile görüntülendi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte zeytin hasadına başladıklarını ifade eden Halil Balaban, "Bu yıl fiyatlardan çok memnunuz Marmarabirlik çok iyi fiyat açıkladı. Zeytinler bu yıl çok sağlam, dalından kopmak istemiyor. Zeytin meşakkatli bir ürün. Bir yıl boyunca baktığımız zeytin ağaçlarımızın hasadını yapıyoruz. Zeytine iyi bakarsanız iyi mahsul verir. Zeytinlerde bu yıl rekolte yüksek" dedi.

Zeytin üreticisi Yusuf Balaban ise "Yaklaşık 2 ay hasat sürecek. Zeytini toplamakla iş bitmiyor. Topladığımız zeytinleri eve götürüp gece saat 23.00'e kadar ayıklama makinelerinde eziğini, beyazını ve kızılını ayıklıyoruz. Zeytin hasadı çok meşakkatli, lakin biz zeytin toplamaktan büyük keyif alıyoruz" şeklinde konuştu.
Bu yıl zeytin hasadının 15 gün erken başladığını belirten Rafet Vardar, "Mudanya ilçesinin köylerinde dünyanın en kaliteli zeytinleri yetişiyor. Burada yetişen zeytinler küçük çekirdekli ve etli zeytinler olup sofralık zeytinlerdir. Bu bölgede yetişen zeytinlerin yağ oranı fazla olduğu için çok lezzetlidir. Zeytin hasadı ocak ayına kadar devam ediyor" ifadelerini kaydetti.

Tarlada zeytin toplayan zeytin işçileri ise, "Çocuklarımızı okutmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak için 2 ay boyunca her gün zeytin topluyoruz. Sabah 06.30'da kalkıp 07.30'da köy meydanına gidiyoruz. Daha sonra traktörlerle bahçelere giderek sabahtan akşama kadar zeytin topluyoruz" dedi.

Burak Türker - Uğur Uslubaş

 

 

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