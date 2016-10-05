Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı tarafından iki yıl önce kurulan ve bu yıl geliştirilen zeytinyağı sıkma ünitesi (Zeytinyağı Fabrikası) yeni sezon çalışmalarına başladı. Zeytinyağı sıkma ünitesinde sezonun ilk zeytinleri yağa dönüştürüldü. 2015 yılı Kasım ayında hizmete başlayan zeytinyağı sıkma ünitesi bu yıl teknolojinin son ürünleri cihazlarla donatıldı. Günlük 35 ton zeytin sıkabilme kapasitesine sahip ünitede sezonun ilk zeytinleri yağa dönüşürken ünitenin başında bulunan Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, "Ünitemizde günlük 35 ton zeytini yağa dönüştürebiliyoruz. İlçemizde bu yıl 2 bin ton zeytin üretim rekoltesi bekliyoruz. Bu yıl yağ yapmaya erken başladık. Yeşil zeytinin yağının olgun zeytine göre daha hafif ve asidinin daha olmasından dolayı erken başladık. Yeni sezon üreticilerimize hayırlı olsun" dedi.

Ramazan Sarıkayalı