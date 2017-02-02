Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, SGK Mersin İl Müdürlüğü’nün söz konusu kararla ilgili duyurusuna yer verildi. Buna göre, SGK Yönetim Kurulu, 12 Ocak 2017 tarihinde aldığı kararla sel felaketinin neden olduğu olumsuzlukları göz önüne alarak, sigortalı çalıştıran işverenler ile sigortalıların SGK'ya yapmaları gereken yasal bildirimlerin verilme süresi ve sigorta prim borçlarının ödeme süreleri ertelendi.

Karar, Mersin’in merkez Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçeler ile Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Erdemli ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, aynı kanun kapsamındaki sigortalılar ile kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarını kapsıyor.

Kararda şu bilgiler kaydedildi: “14 Aralık 2016-31 Mart 2017 dönemine ilişkin 5510 sayılı kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 28 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına, 28 Nisan 2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı kanunun 102’nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmiştir. 14 Aralık 2016 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait prim borçları ve 14 Aralık 2016-31 Mart 2017 dönemine denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin, 5510 sayılı kanunun 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 26 Aralık 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmesi, işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 14 Aralık 2016-31 Mart 2017 döneminde ödemeleri gereken taksitlerini 26 Aralık 2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması ve teşviklerden yararlandırılmasına karar verilmiştir.”