Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » SGK, sigortalıların prim borçlarına erteleme getirdi

SGK, sigortalıların prim borçlarına erteleme getirdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile Mersin’de 29 Aralık 2016’da yaşanan kuvvetli fırtına, yoğun kar yağışı ve şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden olumsuz etkilenen sigortalı çalıştıran işverenler ve sigortalıların prim borçlarının ertelendiği bildirildi.

SGK, sigortalıların prim borçlarına erteleme getirdi

02 Şubat 2017 10:46

Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, SGK Mersin İl Müdürlüğü’nün söz konusu kararla ilgili duyurusuna yer verildi. Buna göre, SGK Yönetim Kurulu, 12 Ocak 2017 tarihinde aldığı kararla sel felaketinin neden olduğu olumsuzlukları göz önüne alarak, sigortalı çalıştıran işverenler ile sigortalıların SGK'ya yapmaları gereken yasal bildirimlerin verilme süresi ve sigorta prim borçlarının ödeme süreleri ertelendi.
Karar, Mersin’in merkez Yenişehir, Mezitli, Akdeniz ve Toroslar ilçeler ile Tarsus, Anamur, Silifke, Bozyazı, Gülnar, Mut ve Erdemli ilçelerine bağlı mahalle, belde ve köylerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenler, aynı kanun kapsamındaki sigortalılar ile kamu kurum ve kuruluşları ile genel sağlık sigortalılarını kapsıyor.

Kararda şu bilgiler kaydedildi: “14 Aralık 2016-31 Mart 2017 dönemine ilişkin 5510 sayılı kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi ve belgelerin (iş kazaları ile meslek hastalıkları bildirimleri hariç) 28 Nisan 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) kuruma verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılmasına, 28 Nisan 2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde 5510 sayılı kanunun 102’nci maddesi hükümlerinin uygulanmamasına karar verilmiştir. 14 Aralık 2016 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait prim borçları ve 14 Aralık 2016-31 Mart 2017 dönemine denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin, 5510 sayılı kanunun 89’uncu maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 26 Aralık 2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ertelenmesi, işveren, sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme vadesi 14 Aralık 2016-31 Mart 2017 döneminde ödemeleri gereken taksitlerini 26 Aralık 2017 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödemeleri halinde yasal süresi içinde ödenmiş sayılması ve teşviklerden yararlandırılmasına karar verilmiştir.” 

Etiketler: SGK


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!