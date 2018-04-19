SGK’dan 'prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti verilmedi' haberine yalanlama

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı basın yayın organlarında, Sakarya’da bir vatandaşın prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti verilmediğine ilişkin haberlere açıklama yaptı. Açıklamada, “Sağlık Bakanlığımızca da yalanlanan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haberlerde yer alan Cemal Derbeder adlı sigortalımızın sağlık hizmeti almasının önünde herhangi bir engel olmadığı ve sağlık hizmeti sunucusuna yapacağı müracaatlarda provizyon alabildiği görülmüştür. Yapılan sorgulamada sigortalımızın 22 Eylül 2015 tarihinde şuuru kapalı, genel durumu kötü, kalp durması nedeniyle 15 dk. kardiyopulmoner resüsitasyon (kalp atımı, solunum ve beyin fonksiyonlarının tekrar kazandırılma çabası) yapılarak acilen İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 112 aracılığıyla getirildiği, yoğun bakım ünitesine yatırılarak yaşam destek ünitesine bağlandığı ve yoğun bakımda tedavisinin yapıldığı görülmüştür. Yoğun bakımdan taburcu edildikten sonraki tedavileri için farklı tarihlerde, farklı sağlık hizmeti sunucularında; acil ve normal kapsamda ayaktan, yatarak ve günübirlik tedavi olmak üzere 205 defa müracaat ederek sağlık hizmeti aldığı görülmüştür. Sigortalımız 2018 yılı Mart ayında, Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne; Acil provizyon alarak, Acil tıp kliniğine 9 kez, Normal Provizyon alarak, enfeksiyon hastalıkları ve klinik miktrobiyoloji kliniğine 2 kez, kalp ve damar cerrahisi kliniğine 1 kez, üroloji kliniğine 1 kez, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi kliniğine 4 kez. Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi’ne; Normal Provizyon alarak, Nöroloji kliniğine 3 kez başvurarak sağlık hizmeti almıştır. Sigortalımız 2018 yılı Nisan ayında ise; Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne; Acil Provizyon alarak, Acil tıp kliniğine 1 kez başvurarak sağlık hizmeti almıştır. İç Hastalıkları kliniğine 1 kez başvurarak yatışı yapılmıştır.

Hali hazırda sigortalımızın 18 Nisan 2018 tarihinde Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları kliniğinde tedavi altında olduğu görülmüştür. Acil servise müracaat eden sigortalılarımızın, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın verilen tüm sağlık hizmetleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

Sonuç olarak sigortalımızın prim borcundan dolayı tedavi edilmemesi söz konusu değildir” denildi.

Musa Erdoğan