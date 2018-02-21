Shakhtar Donetsk Roma İdman TV (AZ TV) canlı izle! Shakhtar Roma kaç kaç?

Shakhtar Donetsk Roma İdman TV (AZ TV) canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk sahasında Cengiz Ünder'li Roma'yı konuk edecek. Son dönemde oynadığı futbol ve attığı gollerle adında söz ettiren Cengiz Ünder bu karşılaşmada da Roma'nın en büyük kozu olacak. Roma, Ukrayna deplasmanından avantajlı bir skor ile dönerek çeyrek finalin kapısını aralamayı hedeflerken Shakhtar Donetsk ise saha ve seyirci avantajını kullanark turu ilk maçtan bitirmeyi amaçlılyor. Shakhtar ve Roma tarihleri boyunca dört kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan üçünü Shakhtar Donetsk kazanırken Roma ise sadece bir kez gülebildi. Shakhtar Donetsk Roma İdman TV (AZ TV) canlı izle linki ve tüm detaylar haberimizde...

Shakhtar Donetsk - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

OSK Metalist Stadyum'unda 21 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3 ve İdman TV kanallarından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detayları iha.com.tr'de olacak.

Roma zorlu gruptan lider çıktı

Roma grup aşamasında C grubunda Chelsea, Atletico Madrid ve Karabağ ile eşleşti. İtalyan ekibi 6 maçta 11 puan toplayarak Chelsea ile aynı puanda olmasına rağmen averajla grubu 1. olarak tamamladı. Roma, 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, rakip ağlara 9 gol gönderdi ve kalesinde sadece 3 gol gördü.

Manchester City, Napoli ve Feyenoord ile F Grubu'nda yer alan Shaktar, 6 maç sonunda 12 puan topladı ve lider Manchester City'nin arkasından adını son 16'ya yazdıran ekip oldu. Ukrayna ekibi, 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Cengiz Ünder atıyor, Roma kazanıyor

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Friuli Stadı'nda Udinese ile Roma karşı karşı geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Roma'nın genç oyuncusu Cengiz Ünder, 70. dakikada şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. 90. dakikada ağları havalandıran Perotti ise maçın skorunu belirledi. (0-2)

Cengiz Ünder, Roma formasıyla çıktığı son 3 maçta 4 kez fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı.

Bu sonuçla Roma puanını 50'ye yükseltirken, Udinese ise 33 puanda kaldı.

Lucescu, takip edecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarını takip edecek. Lucescu, 21 Şubat Çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile Roma takımlarının Metalist Stadyumu'nda yapacağı karşılaşmada A Milli futbolcu Cengiz Ünder'i gözlem altına alacak.

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