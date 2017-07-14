Shopping Fest'ten tasarımcılara ödül

İstanbul'u alışveriş destinasyonu olarak cazibe merkezi haline getirmek amacıyla yola çıkılan ve 7 yıldır düzenlenen İstanbul Shopping Fest, bu yıl tasarım, sanat ve atölyelerle dolu geçti. Tasarımcıların daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için alışveriş merkezlerinde Design İSF alanları oluşturulurken, özgün üretimin desteklenmesi amacıyla Tescilli Markalar Derneği işbirliğiyle 'Tasarım Ödülleri' verildi. Yarışmasında Genç Marka, Özgün Logo ve Özgün Ürün kategorilerinde ödüller verildi.

Zorlu PSM'de düzenlenen ödül töreninde 'Genç Marka' ödülüne Türk mitolojisinden ögeler kullanan takı tasarımcısı Lucky Culture, Özgün Logo ödülüne yaşam alanlarına modern dokunuşları seven Nordbagen, Özgün Ürün ödülüne de Türkiye’nin sayılı yerli güneş gözlüğü markalarından biri olan Elia Sunglasses layık görüldü. Törende bir konuşma yapan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve İstanbul Shopping Fest Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar, bu yıl alışveriş merkezlerinde tasarım alanları oluşturarak bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Design İSF alanlarında ziyaretçiler ürünlerin üretimine şahitlik ederken, bizzat tasarımcısına ve üreticisine erişebilme imkanı buldu. Design İSF alanlarında, tasarımın yeniliklerle dolu dünyasını bizlere taşıyan değerli tasarımcılarımızı ödüllendirmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Festival alışveriş merkezleri, Akasya, Capitol, Emaar Square Mall, Forum İstanbul, İstinye Park, Kanyon, Palladium, Venezia ve Zorlu Center’da kurulan "DesignİSF" alanları, ziyaretçileri alışveriş fırsatlarının yanı sıra tasarım ve sanat ile buluşturdu. Design İSF alanlarında katılımcılar moda dünyasının tanınmış tasarımcılarının yanı sıra takıdan seramiğe, camdan tekstile, dekoratif ürünlerden aksesuarlara kadar birçok farklı alanda üretim yapan tasarımcıların ürünlerine ulaşma şansı yakaladı. Festival süresince, Design İSF alanları dans gösterileri, müzik dinletileri, atölyeler, söyleşiler gibi zengin bir programla da renklendi.

Ödül kazanan marka ve isimler şöyle:

Genç Marka Ödülü: Lucky Culture

Beste Cesur ve Yonca Akbayrak

Özgün Logo Ödülü: Nordbagen

Burak Çakmak ve Kübra Konca

Özgün Ürün Ödülü: Elıa Sunglasses

İlayda Soylu ve Ayda Timer