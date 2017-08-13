Sibel Can hayranları cep telefonlarını elinden düşürmedi

Ünlü sanatçı Sibel Can, Ayvalık, Altınoluk ve Çeşme’den sonra Bodrum’da verdiği konserle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşen konserde; Nur Yerlitaş imzalı kostümleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Can, yaklaşık 2 saat boyunca kaldığı sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sibel Can’ı Bodrum konserinde binlerce hayranı yalnız bırakmadı. Güzel sanatçı muhteşem bir atmosferde gerçekleşen konserde, eski şarkılarının yanı sıra yeni albümünden şarkıları da seslendirdi.

Cep telefonları ellerinden düşmedi

Konser öncesinde binlerce kişi ünlü sanatçıyı izlemek için metrelerce kuyruk oluşturdu. Sibel Can’ı bekleyen sevenleri zaman zaman alkış çalarak ünlü sanatçı için tezahürat ettiler. Sibel Can sahneye çıkmasıyla birlikte konseri izlemeye gelen 3 bin kişi aynı anda cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye çalışınca renkli görüntüler oluşturdu. Sibel Can’ı birçok seveni ise konseri izlemek yerine cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekmeye çalıştı.

Eren Ayhan