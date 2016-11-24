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Sibel Can’a şok!

Şarkıcı Alihan’ın, ünlü sanatçı Sibel Can’a, ‘Kış masalı’ isimli şarkının müziğinin, kendisine ait olduğunu iddia ederek açtığı tazminat davasında beklenen bilirkişi raporu dosyaya girdi. Raporda, “Eserin müziğinin Alihan’a ait olduğu kanaatine varıldığı” belirtildi.

Sibel Cana şok!

24 Kasım 2016 12:08
Sibel Can’a şok! - Tıkla İzle

İstanbul 3’üncü Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Alihan’ın (Ali Kızıltepe) avukatı Mustafa Çözeli ile davalılar Adem Gümüşkaya, Sibel Can ve Doğan Müzik’in avukatları hazır bulundu. Sibel Can sahne ismiyle tanınan ünlü sanatçı Sibel Cangüre ise duruşmaya katılmadı.
Duruşmanın başlamasının ardından, hakim bir önceki celse alınan ara karar gereği hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya girdiğini hatırlattı.

Müzik Editörleri Derneği üyesi, yardımcı doçent doktor ve doçent doktordan oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporda, her iki eserin karşılaştırmalı olarak incelendiği anlatılarak, “Heyetimizin bu konuda uzman sayın bilirkişisi tarafından her iki eserin kayıtları da dinlenilmiş, notaya alınmış ve karşılaştırılmış olup, her iki eserde de ana tema ve melodik yapının, küçük işleme notaları dışında aynı olduğu tespit edilmiştir” denildi.

“Eserin müziği Alihan’a ait”
Davacı Ali Kızıltepe’nin eseri daha önce kamuya arz ettiği göz önüne alındığında eserin müziğinin bu kişiye ait olduğu kanaatine varıldığı belirtilen raporda, “Davacı Ali Kızıltepe kazanç devri ve yoksun kalınan karını talep etmiş olup, heyetimiz, davalı şirket defterlerinin incelenmesi ve MESAM ile MSG’den bu eser ile ilgili Meslek Birlikleri’ne yapılan ödemelerin bilinmesi ve heyete bir mali müşavirin katılımı durumunda hesaplama yapılabileceği kaaatindedir” ifadelerine yer verildi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporuna ilişkin itiraz ve beyanlarını bildirmeleri için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi
Şarkıcı Alihan, Sibel Can’ın ‘Kış Masalı’ isimli şarkısının kendisine ait olduğunu öne sürerek, ’Bu kadın neden ağlıyor' isimli parçasından alıntı olduğunu öne sürmüştü. Alihan; Sibel Can'a, ’Kış masalı’ şarkısının söz yazarı Adem Gümüşkaya ve albümü piyasaya süren Doğan Müzik’e toplamda 52 bin Liralık tazminat davası açmıştı.

Başak Akbulut

 

Etiketler: Alihan, sibel can


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