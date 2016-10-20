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Siber güvenlik uzmanları ‘Hacker’ oldu

Bu yıl ikincisini düzenlenen 'Bayrağı Yakala' (Capture the Flag) yarışmasında siber güvenlik uzmanları bir araya geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarını, özel sektörü ve gönüllüleri buluşturan bu etkinlik, Türkiye'de siber güvenlik alanında yapılmış en kapsamlı yarışmalardan biri olmaya aday.

Siber güvenlik uzmanları Hacker oldu

20 Ekim 2016 14:13

Wyndam Ankara Otel'de gerçekleştirilen yarışmada Siber Güvenlik Uzmanları, ‘Hacker’ (Bilgisayar korsanı) oldu ve birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu yarışmada katılımcılar, siber ortamda kriptoloji, tersine mühendislik, Wi-Fi gibi konularda kasıtlı olarak yaratılan sistem açıklarını bularak yarışmayı kazanmaya çalışıyor ve bu sayede kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar.
Yarışmanın, Türkiye'de bu alanda yapılmış en kapsamlı yarışmalardan biri olması ve geleneksel hale gelmesi hedefleniyor.

“Siber saldırılar son yıllarda artış gösterdi”
Siber saldırılar son yıllarda ciddi şekilde kritik bir hale gelmeye başladığını ve her geçen gün siber saldırı sayısında artış olduğuna dikkat çeken Savunma Teknolojileri Mühendisliği (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz, hemen hemen her alanda; bireysel, kurumsal ve devletsel boyutta bu konu çok önemli bir hale geldiğini söyledi. Bu anlamda konuya dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak bu tarz bir yarışma düzenlediklerini belirten Yılmaz şunları kaydetti:

“Şu anda Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yarışmacılarımız var; kamudan gelenler, özel sektörden ve üniversitelerden gelenler var. Şu anda 100’e yakın yarışması bayrağı yakalamak ve birinci olmak için çalışıyor. Tabii normalde herkes güvenlik uzmanı ama bugün roller değişti herkes Hacker gibi düşünüp davranıyor.”

“Türk Hacker’ları’ olarak dünyada biz de varız”
Siber Güvenlik ve Sızma Uzmanı Halil Öztürk ise 2006’da düzenlenen dünya şampiyonasında üçüncü olduklarını hatırlatarak, “Çok zevkli ve heyecanlı bir yarışma, umarım Türkiye olarak çok daha iyi yerlere varabiliriz. ‘Türk Hacker’ları’ olarak dünyada biz de varız diyebiliriz” diye konuştu.
Ufak tefek teknik arızalar nedeniyle muzdarip olduklarını dile getiren Cyberage Technologies çalışanı Erim Bilgi ise, “Karşılaştığımız sorunların ne kadarı bizden kaynaklı ne kadarı sistemden kaynaklı bilemeyince biraz sıkıntı oldu ama genel olarak eğleniyoruz güzel” ifadesini kullandı.

Dereceye girenler ödüllendirilecek
Katılımın ücretsiz olduğu ve bu yıl kurumları temsilen oluşturulan takımlar yanında bağımsız ekiplerin de yarışa dahil olmasına imkân tanındığı ‘Bayrağı Yakala’ yarışmasında dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği bildirildi. Bunun yanı sıra yarışmada, katılımcılar kurumsal veya bireysel olarak kendi siber güvenlik kabiliyetlerini deneyerek eksiklerini detaylı bir şekilde görme imkânına da sahip oluyor. CTF, bireysel katılımcılarla birlikte üniversite öğrencilerine de siber güvenlik alanında çalışan firmalara ve kamu kuruluşlarına kendilerini gösterme şansını da tanıyor.
 


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