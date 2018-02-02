Siber saldırı tehdidi dünyanın her tarafında konvansiyonel silahların ve savaşların önüne geçmiş durumda. Ülkeler bu tehdide karşı koymak için siber güvenlik çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Dünyada ve Türkiye’de önemi her geçen gün artan siber güvenlik için uzman yetiştirmeyi amaçlayan Cyber Camp 2018, 22 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Turkcell’in sponsorluğunda, Bilişim İnovasyon Derneği ve Mental HR’ın katkılarıyla düzenlenen eğitim kampında, geleceğin siber güvenlik uzmanlarına özel eğitimler verildi.

Etkinliğin kapanış töreni Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hilmi Güler ve Bilişim İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli’nin katılımıyla gerçekleşti.

Bilim ve teknolojinin 2023 hedefleri ışığında Türkiye’nin dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer almasında çok önemli rolü olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof.Dr. Davut Kavranoğlu, törende yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Siber güvenlik internet erişiminin ve kişisel bilgisayarların günlük hayata dahil olduğu 90’lı yıllarda gündemimize girdi. Bu konu her geçen gün daha önemli hale geliyor. Çünkü tehditler artıyor. Siber güvenlikte en önemli şey uzmanların yetişmesi ve kamuoyunun bilinç seviyesinin artırılmasıdır. Türkiye’nin de bu alandaki gelişmelere uyum sağlayabilmesi için bilim ve teknoloji ekosistemini ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde bir vizyon ve eylem birliği içerisinde çalışması büyük önem taşıyor. Dünyanın önde gelen ekonomileri arasında yer almak için bilim ve teknolojiye dayalı bütünsel bakış açısıyla çalışmamız gerekiyor.”

“2017’de Türkiye’de her 3 dakikada 1 siber saldırı yapıldı”

Siber güvenlik konusunun ülkemiz için hassasiyetine dikkat çeken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, şöyle konuştu: “Ülke olarak, yaşadığımız coğrafyanın çetin şartlarından kaynaklanan güvenlik tehditleri, siber dünyada da aynen geçerlidir. Bugün dünyanın en çok siber saldırı yapılan ülkeleri arasında Türkiye 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye’nin önünde sadece Amerika, Rusya, Çin ve Hindistan var. Türkiye’de 2017 senesi boyunca günlük ortalama her 3 dakikada 1 siber saldırı yapıldı. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında siber saldırıya uğrayan şirket sayısındaki artış yüzde 30 olarak gerçekleşti. Bu açıdan bakıldığında ülkemizin bu alandaki yetişmiş insan gücüne ne kadar çok ihtiyacı olduğu daha kolay anlaşılabilir. Burada gençlere çok mühim görevler düşüyor. Siber saldırıların sınırı ya da ne zaman yapılacağı belli değil. Siz siber güvenlik konusunda uzmanlaşan gençler, güvenlik çemberinin nasıl oluşturulacağını belirleyeceksiniz.”

40 uzman adayına 10 günlük eğitim

Alınan bilgilere göre bu yıl ikincisi düzenlenen Cyber Camp organizasyonuna 2 bin 530 kişi başvurdu. Bilişim teknolojileri ve siber güvenlik konularında temel düzeyde bilgisi olanlarla yapılan eleme sınavı ve mülakatlardan sonra 40 kişi eğitim için kabul edildi. Üniversite 4’üncü sınıf öğrencisi, yeni mezun, ya da en fazla 2 yıl iş deneyimi olanlardan seçilen 40 aday, 10 günlük eğitim süresince siber ataklara karşı özel olarak eğitildi.

Etkinliğe katılan siber güvenlik uzmanı adayları, organizasyon süresince; Penetrasyon Testi Yöntemleri, Gizli Ağ Keşfi, Pasif Trafik Tespiti, Uzak Kök Güvenlik Açığı, Yetki Yükseltme Saldırısı ve IPv6 Güvenlik Açıkları konusunda çok özel eğitimler aldı. Türkiye'yi gelecekteki siber tehditlere karşı savunmak için yetiştirilen siber güvenlik uzmanlarından 15'inin Turkcell'de istihdam edilmesi hedefleniyor. Turkcell geçen yıl düzenlenen organizasyon sonrası 13 kişiyi bünyesine katmıştı.