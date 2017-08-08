Diğer
Kategoriler

Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi

Türkiye kavurucu sıcaklarla boğuşurken, Bursa’da da nem ve sıcaklar vatandaşları bunalttı. Sıcak havada çocuklar fıskiyelerin altında hem serinledi hem de eğlendi.

Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi - Foto Galeri

08 Ağustos 2017 09:52

Merkez Yıldırım İlçesi’nde bulunan Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde fıskiyeler altında serinlemeye çalışan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa’da hava sıcaklıklarının 36 derece, nem oranının ise yüzde 82 seviyelerinde olacak. Hissedilen sıcaklık ise 44 derece olacak.

Meteoroloji yetkilileri saat 12.00-15.00 arasında hissedilen sıcaklığın 44 derece olacağını belirterek, "Mecburi olmadıkça bilhassa çocuk ve yaşlılar dışarıya çıkmamalı" uyarısında bulundu. Bursa'da hava sıcaklığı cuma günü 37, cumartesi ise 35 derece olacak.  

Samet Doğru


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 36°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!