Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi

Merkez Yıldırım İlçesi’nde bulunan Kaplıkaya Cazibe Merkezi’nde fıskiyeler altında serinlemeye çalışan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.



Bursa’da hava sıcaklıklarının 36 derece, nem oranının ise yüzde 82 seviyelerinde olacak. Hissedilen sıcaklık ise 44 derece olacak.



Meteoroloji yetkilileri saat 12.00-15.00 arasında hissedilen sıcaklığın 44 derece olacağını belirterek, "Mecburi olmadıkça bilhassa çocuk ve yaşlılar dışarıya çıkmamalı" uyarısında bulundu. Bursa'da hava sıcaklığı cuma günü 37, cumartesi ise 35 derece olacak.

Samet Doğru