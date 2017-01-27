Sicil affının ne zaman yürürlüğe gireceğine dair soru internette milyonlarca kez aratıldı. TBMM'de yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla kabul edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan sicil affı tasarısı nihayet Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren sicil affı milyonlarca vatandaşa umut ışığı oldu. Borçlu vatandaşları bankaların kara listesinden kurtaracak sicil affı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sicil affı toplam 12,5 milyon borçlu vatandaşa umut oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan sicil affı yasa tasarısının detayları merak ediliyor ve araştırılıyor. Vatandaşlar sicil affından kimin yararlanacağını, uygulamanın nasıl işleyeceğini merak ediyor.

12.5 milyon kişiye 'beyaz sayfa' açma fırsatı sunan yasa değişikliği TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı. Kredi kartı borcunu 6 ay içinde kapatanlar kara listeden çıkartılacak.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun en önemli maddelerinde biri sicil affı. Esnaf, sanayici vevatandaşın yer aldığı yaklaşık 12.5 milyonu ilgilendiren düzenleme kredi kartı , kredi, çek, senet borçlarını 6 ay içinde ödeyenler veya borcunu yapılandıranlar bankaların 'kara listesinden' silinecek.

İŞTE SİCİL AFFI DÜZENLEMESİ

Kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişiler ve kredi müşterileri, söz konusu borçlarını düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde tamamını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar silinecek.

1.5 MİLYON ESNAF YARARLANACAK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, düzenlemeyle işletme sahiplerinin beyaz bir sayfa açarak, yeni kredi imkanı bulacaklarını, bu ivmeyle yeni iş yeri açabileceklerini söylemişti. Tüfenkci, "Sicil affından yaklaşık 1 milyon 500 ile 1 milyon 600 bin arasında esnafımızın yararlanacağını düşünüyoruz" demişti.

YENİDEN YAPILANDIRMAYI KAÇIRANLARA EK SÜRE

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı'na yasayla eklenen maddeye göre, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal edenler, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içinde geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek.