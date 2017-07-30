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Şiddetli fırtına, Üsküdar'daki pazar yerini savaş alanına çevirdi

Üsküdar’da bir pazar alanında çekilen görüntülerde, perşembe günü meydana gelen şiddetli fırtınanın etkisi bir kez daha gözler önüne serildi.

Şiddetli fırtına, Üsküdardaki pazar yerini savaş alanına çevirdi

30 Temmuz 2017 09:36
Şiddetli fırtına, Üsküdar'daki pazar yerini savaş alanına çevirdi - Tıkla İzle

Perşembe günü meydana gelen şiddetli fırtına, dolu ve sağanak yağmur İstanbul’da kısa sürede etkili olmuş, beraberinde de olumsuzlukları getirmişti. Meydana gelen şiddetli fırtına Üsküdar’da bulunan perşembe pazarı alanını da yerle bir etti. Pazarda güneşten ve yağışlardan korunmak için açılan çadırların yerle bir olduğu o görüntüler bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde savaş alanına dönen pazarda vatandaşların panik ve korku seslerinin yanı sıra uçuşan çadır bezleri, ağaç ve malzemeler yer alıyor. 

Etiketler: şiddetli fırtına, üsküdar


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