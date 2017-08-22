Şiddetli yağmur için alt geçitlerde kum torbalı önlem - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından yağmur İstanbul’da etkisini göstermeye başlarken Eminönü ve Sirkeci'de alt geçitlerde alınan önlem dikkat çekti.

Belediye ekipleri, Eminönü'ndeki tramvay alt geçitlerine sel sularının basmaması için kum torbaları koydu. Yan yana dizilen torbalarla sel sularına karşı set oluşturuldu. Altı geçitleri kullanmak isteyen vatandaşlar kum torbalarının üzerinden atlayarak yollarına devam etti. Vatandaşların kum torbalarının üzerinden geçmeye çalışması ilginç görüntülere yol açtı.

Hüseyin Coşkun

